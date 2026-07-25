Belçika'da yeni teknik direktör Mark van Bommel hakkında ilk sonuçlar şimdiden çıkarıldı. Hollandalı çalıştırıcı, Belçika Futbol Federasyonu'ndaki görevine henüz tam anlamıyla başlamamış olsa da taraftarlar şimdiden olası büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış durumda.

La Dernière Heure, Van Bommel'in Rudi Garcia'nın ideal halefi olarak görülüp görülmediğini ölçmek için Belçika'nın Fransızca konuşulan bölümünde bir anket düzenledi. Ortaya çıkan sonuç ise şu: İnsanların yüzde 90'ı kesinlikle ikna olmuş değil.

Bu durumun temel nedeni, Van Bommel'in henüz Fransızcaya hakim olmaması. Özellikle Belçika'nın Fransızca konuşulan en büyük bölgesi Valonya'da, başarılı bir milli takım teknik direktörü olmak için bunun kritik olduğu düşünülüyor.

Van Bommel ise bu sırada başarılı olmaya kararlı ve Fransızcasını derhal geliştirmek istediğini de gizlemiyor. Oyunculuk kariyerinde daha önce Barcelona, Münih ve Milano'ya gelişinin ardından sırasıyla İspanyolca, Almanca ve İtalyancayı son derece hızlı konuşabildiğini göstermişti.

Bu, Belçikalılara en azından umut verecektir, çünkü genel olarak Van Bommel'in, geçen Dünya Kupası'nda bir dizi tuhaf karar alan Garcia'dan daha iyi iş çıkaracağına dair bir inanç hakim. Het Laatste Nieuws'ta yer alan ifadeyle, "Ama bu da o kadar zor değil."

Fransızca konuşan oyunculara en iyi şekilde ulaşabilmek için şimdilik özellikle yardımcı antrenör Maarten Martens'e başvurulacak. Eski milli oyuncu akıcı şekilde Fransızca konuşuyor ve bu sayede Van Bommel ile Fransızca konuşan milli futbolcular arasında önemli bir bağ olabilir.

Her şeye rağmen Van Bommel'in kendisi yeni görevine başlamak için oldukça istekli. "Başarı hiçbir zaman garanti değildir ama sıkı çalışma, dürüstlük ve adanmışlık öyledir. Bu takımın her gün gelişmesine yardımcı olmak ve Belçika halkını gururlandırmak için her şeyimizi vereceğiz. Oyuncularla, ekiple ve taraftarlarla tanışmayı ve birlikte bu yeni bölüme başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.