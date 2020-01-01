Belçika'dan Aykut Kocaman iddiası

Türk futbolunun tecrübeli antrenörlerinden Aykut Kocaman'a Belçika'dan talip var.

'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Aykut Kocaman'a 'nın Royal Antwerp ekibi talip oldu.

Voetbal24'ün iddiasına göre teknik direktör arayışlarını sürdüren Royal Antwerp öncelikli olarak gündemine Marc Wilmots'u aldı fakat 51 yaşındaki teknik adamla anlaşamadı. Belçika ekibinde gündeme gelen diğer isim Aykut Kocaman oldu.

Habere göre Wilmots ile görüşüyor ve taraflar arasında bir anlaşma sağlanması da yakın görünüyor.

Daha fazla takım

Aykut Kocaman ile Konyaspor bu sezon istenilen sonuçların alınmaması nedeniyle şubat ayı başında yollarını ayırmışlardı.