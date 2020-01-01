Belçika'da lig tescil edilecek

Belçika Pro Lig Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu için ligin tescil edilmesini önerdi.

Pro Lig, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen büyük ligler arasında tescil edilen ilk lig olmaya hazırlanıyor.

Yapılan resmi açıklamada Pro Lig Yönetim Kurulu'nun, salgın kontrol altına alındıktan sonra maçların oynanmaması ve 2019-20 sezonunun şu anki haliyle sona ermesi yönünde oy birliği ile karar aldığı belirtildi.

Bu önerinin kabul edilmesi ve son kararın çıkacağı 15 Nisan'da yapılacak toplantının formaliteden öteye geçmemesi bekleniyor.

Daha fazla takım

Şampiyon olacak

Bu durumda normal sezonun bitimine 1 hafta kalan Belçika Pro Lig'de play-off etabı oynanmayacak ve 29 maçın ardından 70 puanla ligin zirvesinde yer alan Club Brugge tarihindeki 16. şampiyonluğu elde etmiş olacak.

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Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağı ve ligden hangi takımların düşeceği ile ilgili kararlar da yapılacak toplantı sonucunda karara bağlanacak.

Belçika Pro Lig'deki puan durumu şu şekilde: