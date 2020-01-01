Koronavirüs

Belçika'da lig tescil edilecek

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Belçika Pro Lig Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu için ligin tescil edilmesini önerdi.

Belçika Pro Lig, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen büyük ligler arasında tescil edilen ilk lig olmaya hazırlanıyor.

Yapılan resmi açıklamada Pro Lig Yönetim Kurulu'nun, salgın kontrol altına alındıktan sonra maçların oynanmaması ve 2019-20 sezonunun şu anki haliyle sona ermesi yönünde oy birliği ile karar aldığı belirtildi.

Bu önerinin kabul edilmesi ve son kararın çıkacağı 15 Nisan'da yapılacak toplantının formaliteden öteye geçmemesi bekleniyor.

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    Şampiyon Club Brugge olacak

    Bu durumda normal sezonun bitimine 1 hafta kalan Belçika Pro Lig'de play-off etabı oynanmayacak ve 29 maçın ardından 70 puanla ligin zirvesinde yer alan Club Brugge tarihindeki 16. şampiyonluğu elde etmiş olacak.

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    Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağı ve ligden hangi takımların düşeceği ile ilgili kararlar da yapılacak toplantı sonucunda karara bağlanacak.

    Belçika Pro Lig'deki puan durumu şu şekilde:

    Sıra Takım Puan
    1 Club Brugge 70
    2 Gent 55
    3 Charleroi 54
    4 Antwerp 53
    5 Standard Liege 49
    6 Mechelen 44
    7 Genk 44
    8 Anderlecht 44
    9 Mouscron 36
    10 Zulte Waregem 36
    11 Kortrijk 33
    12 Sint-Truiden 33
    13 Eupen 30
    14 Cercle Brugge 23
    15 Oostende 22
    16 Waasland-Beveren 20

     

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