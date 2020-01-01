Belçika'da lig tescil edildi: Şampiyon Club Brugge
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Belçika 1. Lig A'da 2019-2020 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırılmıştı.
Lig yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesine karar verdi.
Son sırada yer alan Waasland-Beveren de küme düşürüldü.
Club Brugge, normal sezonun sona ermesine bir maç haftası kala en yakın rakibi Gent'in 15 puan önünde zirvede yer alıyordu.
WE ZIJN #KAMP16EN! pic.twitter.com/TjqpwEACMV— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 15, 2020