1. Lig A

Belçika'da lig tescil edildi: Şampiyon Club Brugge

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Getty Images
Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda sezona son veren ilk ülkelerden olan Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi.

Belçika 1. Lig A'da 2019-2020 sezonu koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırılmıştı.

Lig yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesine karar verdi.

Son sırada yer alan Waasland-Beveren de küme düşürüldü.

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