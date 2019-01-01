Belçika'da gündem Mbaye Diagne

Galatasaray’ın sezon başında Club Brugge’e kiraladığı Mbaye Diagne attığı gollerle beğeni topladı, gol sevinciyle gündem oldu.

Geçtiğimiz sezon attığı 30 golle hem gol kralı hem de Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu olan Mbaye Diagne, yaz transfer döneminde ’e kiralanmıştı.

İlk haftalar forma şansı bulamayan Diagne, ligdeki son iki maçta sonradan oyuna girip 3 gol attı.

Mechelen ve Gent maçlarında toplamda 47 dakika sahada kalmasına rağmen 3 gol atan Senegalli yıldızın bu performansı övgü topladı.

Gol sevinci olay oldu

Haberin devamı aşağıda

Diagne’yi ’da manşetlere çıkaran tek şey başarılı performansı da değil.

Gent maçının uzatma anlarında golünü atıp taraftarlara koşan Diagne, taraftarın elinden aldığı bira bardağını ağzına götürdü.

Tecrübeli oyuncu kendisine yöneltilen eleştirilere Instagram’dan yanıt verirken, gol sevinci esnasında bira içmediğini çünkü bardağın boş olduğunu belirtti.