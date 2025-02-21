Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak turlarken Belçika basınında çarpıcı manşetler atıldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunun ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Belçikalı rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalarak son 16 turuna çıktı. Belçika basını da bu maçı manşetlerine taşıdı.

Fenerbahçe'nin bu zaferinin ardından Belçika basınındaki çarpıcı manşetlere göz atalım:

HLN: "Mor-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında beraberlikten öteye gidemedi. Korkular gerçeğe dönüştü. Erken gelen Fenerbahçe golünün ardından tribünlerde itiş kakış yaşandı. Bu, güçlü bir başlangıcın ardından çok çabuk sona eren bir Avrupa seferinin hüzünlü son akorduydu."

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7SUR7: "Anderlecht başını dik tutarak ayrılıyor. İstanbul'daki 3-0'lık yenilgi Anderlecht'in umudunu azaltmıştı ama perşembe akşamı Lotto Park'ta Belçikalılar bir mucizeye az da olsa inandı. Luis Vazquez, Lotto Park'ta Anderlecht'i 2-1 öne geçiren golü attığında takım ilk maçtaki farkı kapatabilecek gibi görünüyordu ancak Fenerbahçe birkaç dakika sonra Anderlecht'in hevesini kırdı. Jose Mourinho'nun takımı son 16'ya kalırken, David Hubert'in takımı ise Avrupa'ya veda etti."

LESOIR: "UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü Parc Astrid'de mucize yaşanmadı. Geçen hafta İstanbul'da 3-0 mağlup olan Anderlecht, Fenerbahçe karşısında beraberlikten daha iyisini yapamadı. Anderlecht şimdi artık tamamen kendi iç işlerine konsantre olabilir."

WALFOOT: "Tribünlerde gerginlik var, sahada başarı yok: Anderlecht, Fenerbahçe karşısında gösterdiği iyi performansın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bunun bir mucize gerektireceğini biliyorduk ama olmadı. RSC Anderlecht, Fenerbahçe karşısında uzun zamandır en iyi performansını sergiledi ancak ilk maçta aldıkları 3-0'lık yenilginin ağırlığıyla Avrupa Ligi play-off'larının dışında kaldılar."