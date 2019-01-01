Belçika 9 attı, Hollanda kritik galibiyeti aldı

EURO 2020 elemelerinde yedinci haftanın ilk gününde 4 grupta 10 karşılaşma yapıldı. Belçika finallere katılmayı garantiledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, 10 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nun zirvesindeki , ağırladığı San Marino'yu 9-0 yenerek 7'de 7 yaptı. Belçika böylece finallere katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

C Grubu'nun iddialı takımlarını karşı karşıya getiren maçta , 'yı konuk etti. Sahaya ilk 11'de çıkan 'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, 66. dakikada oyundan alındı.

Kuzey İrlanda, Magennis'in golüyle bitime 15 dakika kala öne geçti. Fakat Hollanda, Depay'ın 81 ve 90+4, Luuk de Jong'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazanarak grupta liderliğe yükseldi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği G Grubu maçında ise Letonya ile karşılaştı. Misafir ekip Polonya, Lewandowski'nin 9, 13 ve 76. dakikaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elemelerin 7. haftası, cuma günü A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

H Grubu'ndaki 7. maçına çıkacak , 21.45'te Arnavutluk'u ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Belarus-Estonya: 0-0

Hollanda-Kuzey İrlanda: 3-1

- E Grubu

Slovakya- : 1-1

-Macaristan: 3-0

- G Grubu

Letonya-Polonya: 0-3

Kuzey Makedonya-Slovenya: 2-1

-İsrail: 3-1

- I Grubu

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Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-2

-İskoçya: 4-0

Belçika-San Marino: 9-0