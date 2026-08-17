Trabzonspor kulübünün teknik heyeti, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Kasımpaşa maçında takım formasıyla ilk kez sahaya çıkmasının ardından oyuncuyla ilgili bir karar aldı.

Türk gazetesi Haber61, Muhammed Salah'ın Trabzonspor ile ilk kez ilk 11'de oynayacağı maça hazırlandığını, önümüzdeki perşembe günü Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Macar ekibi Ferencvaros karşısında ilk 11'de başlamasının beklendiğini aktardı.

Salah, Kasımpaşa maçında 58. dakikada oyuna dahil olarak yedek girmiş ve özellikle fiziksel açıdan ve hücum hareketleriyle teknik heyetin övgüsünü kazanan bir performans sergilemişti.

Gazete, Salah'ın ilk maçındaki performansının beklentilerin ötesine geçtiğini, topu ileri taşıma konusunda büyük bir istek gösterdiğini, ayrıca ceza sahası içindeki hareketleri ve takım arkadaşlarıyla oyunu birleştirme yönündeki sürekli çabalarıyla dikkat çektiğini ekledi.

Gazete, teknik heyetin, yaz transfer döneminde çok sayıda yeni transferin takıma katılması nedeniyle Salah'ın diğer oyuncularla uyumunun zamanla artacağı görüşünde olduğunu, bunun ise sahada en iyi anlayışa ulaşmak için daha fazla zaman ve antrenman gerektirdiğini belirtti.

Ayrıca Salah'ın Kasımpaşa maçında birçok pozisyonda forvet Paul Onuachu ile uyum kurmaya çalıştığını, ancak bazı hareketlerin istenilen şekilde tamamlanmadığını, teknik heyetin bu durumun zamanla düzelmesini beklediğini kaydetti.

Gazete, mevcut plana göre Salah'ın Ferencvaros karşısında ilk 11'de yer alacağını, oyuncunun maç boyunca sahada kalacağı dakika sayısını ise teknik heyetin fiziksel hazırlığına göre belirleyeceğini belirterek haberini sonlandırdı.

Ayrıca oku:

Salah tufanının ardından: Dünyanın en popüler 10 futbolcusu