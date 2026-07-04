Beklenmedik red: 'Hollanda milli takımının teknik direktörü olmakla ilgilenmiyorum'

Sarina Wiegman, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgilenmiyor. Hugo Borst, kendi ifadesine göre güvenilir bir kaynaktan, başarılı İngiliz kadın milli takım teknik direktörünün Oranje’de Ronald Koeman’ın yerini alma gibi bir niyeti olmadığını öğrendiğini belirtiyor.

Cuma akşamı “De Oranjezomer” programında bu konu gündeme geldi. Hélène Hendriks’in programına konuk olan Borst, “Güvenilir bir kaynaktan — kendisinden değil — Wiegman’ın bu göreve hiç ilgi duymadığını biliyorum” dedi.

Köşe yazarına göre Wiegman’ın tercihinin açıklaması basit. “İngiltere’de son derece mutlu. Orada bir asalet unvanı da var. Ödülleri arka arkaya topluyor ve Hollanda’ya geçiş yapmayacak.”

Programın konuklarından Pim Sedee bu sözlere şaşkınlıkla tepki gösterdi. De Telegraaf gazetesi muhabiri, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünü Wiegman için tam tersine eşsiz bir fırsat olarak nitelendirdi. “Ama Hugo, bir kadın olarak Hollanda erkek milli takımını çalıştırabilmek en büyük başarı değil mi? Bu, ‘işte sana bir şey’ demek değil mi?”

Ancak Borst görüşünden vazgeçmedi ve kararın sadece Wiegman’ın isteğine bağlı olmadığını vurguladı. “KNVB’nin de bunu isteyip istemeyeceğini henüz göreceğiz. Ben bu olasılığı tamamen dışlamıyorum, ama kendisinde bu tür bir hırs yok,” diye yanıtladı.

Noa Vahle de tartışmaya katıldı. O, gelecekte bir erkek takımının kadın teknik direktörünün kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyor, ancak Hollanda milli takımının futbol dünyasındaki en zorlu görevlerden biri olduğunu vurguladı.

“Ancak Hollanda milli takımının teknik direktörü olmak, bunun getirdiği her şeyle birlikte… Ronald Koeman taktiklerini değiştirdiğinde başına ne geldiğini gördünüz. Bu çok büyük bir adım… Her şeyi birden yapmak zorunda değil, kademeli olarak da ilerlenebilir. Belki bir kulüpte başlayarak bunun işe yarayıp yaramadığını görebilir. Taktiksel zekâya sahip olduğu ve iyi bir antrenör olduğu tartışılmaz,” diye konuştu Vahle.