Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, şu anda kendisini sportif şöhretini çok aşan siyasi bir tartışmanın tam ortasında buluyor. Zira ölen Çin lideri Mao Tse-tung hakkındaki açıklamaları Çin'de güçlü tepkilere yol açarken, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenmedik bir destek alıyor.

Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Çin İşleri Komitesi Başkanı John Moolenaar, Real Madrid'in forvetinin özür dilemesi için hiçbir sebep olmadığını düşünüyor.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, bu müdahale tartışmayı Washington ile Pekin arasındaki siyasi gerilimlerde yeni bir bölüme dönüştürüyor.

Mbappé'nin Çin liderini diktatör olarak nitelendirdiği tartışmalı videonun yayımlanmasından bu yana, Fransız oyuncu üzerindeki etkiler katlanarak arttı. Birçok Çinli marka onunla iş birliğine son verirken, Çin Futbol Federasyonu da itirazda bulundu. Bu sırada Çin Medya Grubu, oyuncusunun açıklamalarının sorumluluğunu kulübe yükleyerek Real Madrid'den açık bir özür talep etti.

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Real Madrid, La Liga Birliği Başkanı Javier Tebas ve bizzat Mbappé, son iki gündür süren krizi çözme girişimiyle Çin'e yönelik özür açıklamaları yayımladı.

Bu tutum, Çin rejimine teslimiyet olarak gördüğü şeyi kınamaya kararlı olan John Moolenaar'ın tavrıyla keskin bir şekilde çelişiyor.

Çin ile ilgili Özel Komite tarafından yayımlanan bir açıklamada, Michigan eyaletinin Cumhuriyetçi temsilcisi, Fransız forvet Kylian Mbappé'yi açıkça savunarak şöyle dedi: "Dünya futbolunun yıldızı Kylian Mbappé, Mao Tse-tung'u diktatör olarak nitelendirmesinden dolayı özür dilememeli. Mao bir diktatördü ve Çin halkına, bir futbolcunun yapabileceği herhangi bir yorumdan çok daha fazla zarar verdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Diktatörlüğü ve felaket getiren politikaları, Kültür Devrimi, Büyük Kıtlık ve diğer vahşetler sırasında on milyonlarca Çinlinin hayatına mal oldu."

John Moolenaar ayrıca, ticari çıkarlarını korumak için oyuncudan uzaklaşmayı tercih eden şirketleri de eleştirerek şöyle dedi: "Bu hikâyedeki gerçek ayıp, Çin'deki işlerini sürdürebilmek için özür dilemeye koşan şirketlerdir."



