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Beklenmedik hareket: Torres, Barcelona anılarından kurtuluyor

F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
La Liga
1. Lig
Şampiyonlar Ligi
İspanya
Fransa

Bu karar neyi gizliyor?

Paris Saint-Germain'in İspanyol yıldızı Ferran Torres, kişisel "Instagram" hesabındaki sabitlenmiş hikâyelerinden eski kulübü Barcelona ile ilgili tüm içerikleri kaldırdı; böylece Katalan takımıyla geçirdiği dönemin sayfasını kapattığını ve yeni bir sayfa açtığını duyurmuş oldu. Bu hamle, oyuncunun bu yaz kulüpten ayrılmasının ardından dikkatlerden kaçmadı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Torres bu davranışıyla sosyal medya platformları üzerindeki dönemine de bir son verdi ve Barcelona'da dört buçuk sezon süren bir dönemi kapatmış oldu. Ferran, Ocak 2022'de Manchester City'den Barça'ya gelmiş ve yeni bir maceraya, Paris Saint-Germain'e başlamadan önce 207 maça çıkarak 65 gol kaydetmişti.

İspanyol forvet, Camp Nou sahasından uzakta dikkatlerden kaçmayan bir başka çarpıcı hamleye daha imza attı; "Instagram" üzerindeki sabitlenmiş hikâyelerinde tuttuğu Barcelona ile ilgili paylaşımları sildi.

Oyuncu bu kararı herhangi bir mesaj ya da nedenlerine dair kamuya açık bir açıklamayla desteklemedi; dolayısıyla bu davranışının yalnızca kişisel profilini yenilemek mi, yoksa Blaugrana'daki dönemiyle arasına mesafe koyma girişimi mi olduğu doğrulanamıyor.

Veriler, yıllarca oyuncunun hesabının bir parçası olan içeriğin artık mevcut olmadığını teyit etti; zira Ferran, Barcelona'daki döneminin sona ermesi ve Paris'te yeni bir futbol hayatının başlamasının hemen ardından o fotoğraflardan vazgeçmeye karar verdi.

İspanyol forvetin ayrılığına, Katalan takımıyla geçirdiği dönemde yaşadığı her şeyi takdirle andığı bir veda mesajı eşlik etti. Ferran, "Bu formayı savunmak benim için bir gurur kaynağıydı" diye yazarak Barcelona'nın son yıllarda kendi evi olduğunu itiraf etti.

Forvet, Barça'ya büyük beklentiler eşliğinde gelmiş ve şampiyonluk ile yıldızlık anları arasında gidip geldiği, kimi zaman da ilk on birde yer kapmak için mücadele etmek zorunda kaldığı bir dönemi geride bırakmıştı.

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