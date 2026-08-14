Barcelona'nın, Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katma ilgisiyle ilgili uzun süredir devam eden hikâye, son günlerde çıkmaza girdi.

Atletico Madrid, aynı zamanda Barça'ya transfer olma hayaline tutunan Alvarez'in ayrılığına izin vermeyi reddediyor.

Cadena SER radyosuna göre, Arjantinli forvet, Atletico Madrid içindeki yeni durumunu kabullenmeye başladı ve bir transfer anlaşması yoluyla Barça'ya gitmeyeceğini fark etti.

Gazeteci Miguel Martin Talavera, El Larguero programında, Alvarez'in artık soyunma odasındaki takım arkadaşlarından, Katalan kulübünün kendisine olan ilgisiyle ilgili her konuyu ele alış biçiminde hata yaptığını gizlemediğini açıkladı.

Konunun önemi, Julian Alvarez'in bugüne kadar takım arkadaşlarına bu gerçeği itiraf etmemiş ve bunu bu şekilde ifade etmemiş olmasında yatıyor.

Talavera şunları söyledi: "Alvarez takım arkadaşlarıyla konuştu ve onlara formaya olan bağlılığının tam olduğunu, ister bir yıl, ister üç yıl, isterse iki gün olsun, Atletico Madrid'de kaldığı sürece kulübün her şeyin üstünde geldiğini söyledi."

Bu bağlamda Talavera, Arjantinli forvetin bu itirafının, Madrid kulübünün onun Barcelona'ya gitme isteğini engellemesi halinde bir isyan çıkabileceğine dair spekülasyonların ardından, "böyle bir olasılığı tamamen ortadan kaldırdığını" belirtti.

Talavera sözlerine şöyle devam etti: "Son saatlerde takım arkadaşlarıyla konuştu ve onlara Atletico'ya olan bağlılığının her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Hata yaptığını, özellikle de tutumunu ifade ediş biçimi ve üslubunda hata yaptığını itiraf etti."

Bununla birlikte, Atletico Madrid haberlerini takip eden gazeteci, bunun Julian'ın artık Barcelona'ya gitmek istemediği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Talavera şu ifadeyi kullandı: "Alvarez artık bir transfer anlaşması yoluyla Barcelona'ya gitmeyeceğini fark etmiş durumda. Bence tutumundan geri adım atmaya giderek daha çok yaklaşıyor."