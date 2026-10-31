Beklenmedik durum: Arnold'un Real Madrid'deki geleceği havada asılı kaldı

Trent Alexander-Arnold'ın Real Madrid ile geleceği, sportif anlamda geri plana itilmesi ve sağ bek pozisyonunda görevlendirilen Fede Valverde'nin kadronun temel taşlarından biri olarak yerini sağlamlaştırmasının ardından, soru işaretleri taşıyor. Valverde'yi Denzel Dumfries takip ederken, İngiliz oyuncu üçüncü tercih konumuna düştü.

Geçtiğimiz 15 Eylül'den bu yana Arnold yalnızca Villarreal maçında forma giydi ve o karşılaşmada 52. dakikada oyundan alındı. Bunun yanında El Clasico'da da sembolik bir süre sahada yer aldı.

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Eski Liverpool oyuncusu için durum kolay görünmüyor; zira Mourinho fiziksel açıdan daha güçlü seçenekler olan Fede Valverde ve Dumfries'e güvenmeyi tercih ediyor. Bu da Arnold'ın oynamasını, Portekizli teknik direktörün takımının büyük bir üstünlüğe sahip olduğunu düşündüğü maçlarla sınırlı tutuyor. Söz konusu bilgi İspanyol "Sport" gazetesine ait.

Bunu destekleyen detaylardan biri de Arnold'ın Real Madrid dışında yalnızca bir maça ilk 11'de başlaması ve bunun Elche karşısında olması.

Toplamda İngiliz oyuncu bu sezon 7 maç oynadı ve yalnızca 344 dakika sahada kaldı. Buna karşın Dumfries 3 maç daha fazla oynadı ve takım arkadaşından 3 maç daha fazla ilk 11'de başladı; böylece toplam süresi yaklaşık 600 dakikaya ulaştı.

Karmaşık bir gelecek

Alexander-Arnold'ın Real Madrid ile geleceği oldukça karmaşık görünüyor. İngiliz bek, dünyada kendi mevkisindeki en iyi oyunculardan biri olarak büyük beklentilerle Kraliyet kulübüne gelmişti.

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesinin yalnızca birkaç gün sonra sona erecek olmasına rağmen, oyuncunun transferini garantilemek ve Kulüpler Dünya Kupası'nda onunla birlikte mücadele edebilmek için 10 milyon euro ödedi.

Ancak takıma uyum sağlaması kolay olmadı. İlk sezonunda 30 maç oynadı, bunların 22'sine ilk 11'de başladı ve istikrarsız bir sezon geçirdi. Yalnızca bir yılın ardından kulüp, aynı pozisyonu doldurması için Dumfries'e güçlü bir şekilde yatırım yapmanın gerekliliğini fark etti. Bu sırada Fede Valverde de sağ kanattan katkı sağlama kapasitesini kanıtlamayı sürdürüyor.

Beyaz formayı giyme deneyimi Arnold'ın hayal ettiği gibi olmadı. Real Madrid'e transfer olmasından yalnızca birkaç ay önce İngiliz bek, Ballon d'Or kazanma hedefinden söz ediyordu; ancak hikaye çokça değişti ve kulüple geleceği soru işaretlerine konu oldu.

Şu an için ne Real ne de oyuncu aralarındaki ilişkiyi sonlandırmayı düşünüyor gibi görünüyor; fakat gazeteye göre gerçek, az forma şansının orta vadede Arnold'ın İspanya'nın başkentinde kalmaya devam etmesinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceğine işaret ediyor.