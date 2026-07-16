Beklenmedik bir sakatlık… Lamine Yamal, Dünya Kupası finalinde forma giyemeyecek mi?

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımıyla karşılaşılmasından birkaç saat önce taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı.

İspanya Milli Takımı, önümüzdeki Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Maça yaklaşık 72 saat kala, İspanyol "AS" gazetesi, Lamine Yamal'ın Perşembe günü Arjantin maçı hazırlıkları kapsamında İspanya milli takımının yaptığı antrenmana katılmadığını ortaya çıkardı.

Gazete, Barcelona'nın yıldız oyuncusunun toplu antrenmanlara katılmadığını ve sol uylukunda bandajla görüldüğünü belirtti.

Bu sakatlık, Lamine Yamal’ın final maçında oynayıp oynamayacağına dair şüpheleri gündeme getirdi; bu durum gerçekleşirse İspanya milli takımı için büyük bir darbe olabilir.

Ancak İspanyol gazeteci Alfredo Martínez, Yamal’ın yanı sıra antrenmana katılmayan Pedro Porro’nun da Dünya Kupası finaline hazır olacağını belirterek bu şüpheleri giderdi.

Yamal, salı günü Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’ya karşı 2-0 kazanılan maçta forma giydi ve İspanya’nın ilk golünü attığı penaltıyı kazandı; maç boyunca oyundan çıkmadı.

19 yaşındaki oyuncu, bu yılki Dünya Kupası'nda sadece bir gol attı; bu gol, grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan'ı 4-0 yendikleri maçta geldi.