Beklenmedik bir rota: Raul yeni bir teknik direktörlük macerasının eşiğinde

Cádiz galibiyeti, Real Oviedo teknik direktörü Julien Calero'nun geleceğine dair şüpheleri dağıtmaya yetmedi; kulüp yönetimi performans ve sonuçlardaki düşüş nedeniyle teknik direktörün görevden alınma ihtimalini incelemeyi sürdürürken, teknik ekipte değişiklik kararı alınması durumunda görevi devralması için eski Real Madrid efsanesi Raúl González Blanco'nun adı gündeme getirildi.

İspanyol "Marca" gazetesinin ortaya çıkardığına göre, son haftalarda Calero'ya duyulan güven azaldı ve İspanya İkinci Ligi'nde Cádiz karşısında alınan son galibiyete rağmen, Oviedo yönetimi teknik heyette değişiklik yapma ihtimalini göz ardı etmiyor. Bu galibiyet takıma puan tablosunda bir nebze rahatlık kazandırsa da, daha önceki hayal kırıklığı yaratan sonuçların izlerini silmeye yetmedi.

Gazete, İspanya Üçüncü Ligi'ndeki rakip Numancia karşısında Kral Kupası'ndan elenmenin ve Las Palmas karşısındaki vasat performansın teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Özellikle kulüp yönetimi, takımın teknik kapasitesinin şu an sergilediğinden daha iyi sonuçlar elde etmeye imkan tanıdığını düşünüyor.

Cádiz karşılaşması, Calero için yöneticilerin güvenini yeniden kazanma fırsatı olsa da, performans geleceğiyle ilgili tartışmayı sona erdirecek kadar ikna edici değildi; bu da galibiyet elde edilmesine rağmen ayrılık ihtimalini sürdürüyor.

Öte yandan, yerine geçmesi için öne çıkarılan seçeneklerden biri olarak Raúl González'in adı öne çıktı. Eski Real Madrid oyuncusu, kişiliği, futbol tecrübesi ve oyuna dair derin bilgisi sayesinde, kulübün sahibi Pachuca grubunun başkanı Jesús Martínez tarafından özel bir takdir görüyor.

Raúl'ün Real Oviedo ile bağı yönetimsel ilgiyle sınırlı değil; zira oğlu, kulübe bağlı Vetusta takımının saflarında forma giyiyor. Bu durum onu Oviedo'ya sıkı bir bağla bağlı tutuyor ve A takım kapısından antrenörlük görevine dönme ihtimaline bir etken daha ekliyor.