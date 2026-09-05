FC Twente kulübü, Hollanda futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan genç savunmacısı Rod Niestad'ın ayrılığına kapıyı kapattı. Takımın teknik direktörü Erik ten Hag, son yaz transfer döneminde Barcelona ve birçok büyük Avrupa kulübünün yoğun ilgisine rağmen oyuncunun kulüpten ayrılmak istemediğini doğruladı.

Barcelona, genç savunmacının Twente ile sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Niestad'ı yakından takip ediyordu. Ancak Hollanda kulübü, 18 yaşındaki oyuncunun kariyerinde yeni bir adım düşünmeden önce A takımla gelişim sürecini sürdürmeye ihtiyaç duyduğunu değerlendirerek onu kadrosunda tutmakta ısrar etti.

Ten Hag, "RTV Oost" kanalının aktardığı açıklamalarında, büyük kulüplerin Niestad'a olan ilgisinin kulüp içinde bilindiğini doğrularken, aynı zamanda savunmacının yaz boyunca ayrılmaya yönelik herhangi bir istek göstermediğinin altını çizdi.

Twente teknik direktörü şunları söyledi: "Çok büyük kulüplerin Rod'a büyük ilgisi var ve bu bir sır değil." Ten Hag, ardından oyuncunun geleceğine dair tavrını açıklayarak şöyle ekledi: "Burada kalmak istiyor. Sözleşmesini tesadüfen uzatmadık. Yolunu burada sürdürmek istiyor, en azından bu sezon boyunca, bizimle başarılı olmak istiyor. Sonrasında ne olacağını göreceğiz."

Ten Hag'ın tavrı, Twente'nin genç savunmacıya olan bağlılığını yansıtıyor. Özellikle kulüp, geçtiğimiz haziran ayında Niestad'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmayı başararak geleceğini korumak adına önemli bir adım atmış, akademisinden çıkan en dikkat çekici yeteneklerden birini elinde tutmayı ve büyük kulüplerin cazibesi karşısında kolayca ayrılmasına izin vermemeyi amaçlamıştı.

Yaz transfer döneminde Niestad'ın adı açıkça Barcelona ile anıldı. Katalan kulübü, Hollandalı stoperin hizmetlerini almaya ciddi bir ilgi gösterdi ve iş, transferi tamamlamak için 8 milyon euroya yakın bir teklif sunmaya kadar vardı.

Ancak Twente, daha büyük bir maddi karşılık alma konusundaki ısrarı nedeniyle teklifi kabul etmedi. Kulübün tavrı da müzakerelerin başından bu yana değişmedi; zira Ten Hag, özellikle oyuncuya A takımda daha fazla fırsat verme isteğiyle, yaz döneminde oyuncudan vazgeçme fikrini reddetme konusunda netti.