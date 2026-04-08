Beklenmedik bir hareket... Görevden alma, Consesao'nun öfkesini ateşledi

Cidde İttihad takımının teknik direktörü Portekizli Sergio Conceição, Suudi Roshen Ligi'nde Neom'a yenildikten sonra öfkesini gizleyemedi.

Al-Ittihad, Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan 29. haftanın ertelenen maçında Neom'a 3-4 yenilerek, bu sezon Roshen Ligi'nde dokuzuncu mağlubiyetini aldı.

Maç sonrası basın toplantısında Conçisao, "Kendi sahamızda 4 gol yiyerek maçı bitirdik, bu kesinlikle tatmin edici bir sonuç değil" dedi.

"3 gol attıktan sonra güvenimizi geri kazandık ve daha fazlasını da atabilirdik, ancak kolay bir rakip karşısında hatalar yaptık. Denedik, ancak hatalar bize pahalıya mal oldu" diye ekledi.

Ancak Portekizli teknik direktör, maç sonrası basın toplantısını tamamlamadı. Bunun nedeni, önümüzdeki dönemde Al-Ittihad'ın teknik direktörlüğünden alınma olasılığıyla ilgili bir soruya öfkelenmesiydi.

Suudi "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesinin haberine göre, Conceição bu soruya "Bunlar sadece basında çıkan söylentiler" diyerek yanıt verdi ve öfkeyle basın toplantısını terk etti.

Al-Ittihad'ın şu anda Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine başlamaya hazırlandığı ve önümüzdeki Salı günü çeyrek finalde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşacağı belirtiliyor.