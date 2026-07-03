Beklenmedik bir dönüş… Postokoğlu, neden Martinez’in elinden Al-Nasr’ın koltuğunu kaptı?

Basında yer alan haberler, Al-Nassr kulübünün Portekiz milli takımının teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez ile anlaşmaktan vazgeçip, onun yerine Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'yu tercih etmesinin nedenini ortaya çıkardı.

Al-Nassr kulübü, bugün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Postecoglou'yu takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Sözleşme iki sezon sürecek ve 2028'de sona erecek.

Resmi açıklama herkes için şok edici oldu, özellikle de son saatlerde medyada Postecoglou'nun adı hiç geçmemişken, tüm spekülasyonlar Al-Nassr'ın yeni teknik direktörünün Roberto Martínez olacağını işaret ediyordu.

Suudi "El Şark El Awsat" gazetesine göre, bu değişiklik sadece son 72 saat içinde gerçekleşti; bu süre zarfında Postojoglu ile gelecek sezon Al-Nassr'ı yönetmesi için görüşmelere başlandı.

Gazete, Martinez’in aslında takımın başına geçmesi için en güçlü aday olduğunu, ancak Al-Nassr yönetiminin, İspanyol teknik direktörün maddi taleplerinin aşırı olması ve bu talepleri karşılayacak büyük bir bütçenin bulunmaması gerekçesiyle bu adımdan vazgeçtiğini açıkladı.

Al-Nassr’ın CEO’su Portekizli José Semedo ve spor direktörü olan vatandaşı Simao Coutinho, bazı alternatif isimler önerdi ancak bu isimler, özellikle mali açıdan kulüp yönetiminin beğenisini kazanamadı.

Yönetim, sonunda mali açıdan en uygun seçenek olan Postokoğlu ile anlaşmaya vardı; zira onun maddi talepleri kulübün bütçesiyle uyumluydu.