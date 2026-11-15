José Mourinho, aldığı kötü haberle sarsıldı. Real Madrid teknik direktörünün öğrencisi Bernardo Silva, tıbbi değerlendirmeden geçtikten sonra Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmak zorunda kaldı ve dolayısıyla Galler maçında forma giyemeyecek.

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Öte yandan Sport gazetesi, Portekiz Futbol Federasyonu'nun bir açıklama yayımladığını ve bu açıklamada Sağlık ve Performans Birimi'nin aldığı karar doğrultusunda oynamaya uygun bulunmayan Bernardo Silva'nın mevcut kamptan muaf tutulduğunu teyit ettiğini bildirdi.

Bu haber, Portekiz Milli Takımı'nın dün cumartesi günü Braga kentinde oynanan maçta Danimarka'ya 4-1 yenilmesinin ardından geldi.

Bernardo Silva maça yedek kulübesinde başladı, ardından 79. dakikada Bruno Fernandes'in yerine oyuna girdi. Az dakika sahada kalmasına rağmen, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı takımının tek golünü atan isim oldu; bu gol uzatma dakikalarında geldi.

Bitiş düdüğünün çalmasının ardından Bernardo Silva sahada kaldı ve görünüşe göre fiziksel durumunu kontrol etmek amacıyla tek başına bazı antrenman hareketleri yaptı. Birkaç saat sonra, yapılan tıbbi değerlendirme oyuncunun kampa devam edemeyecek durumda olduğunu teyit etti.

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Bernardo Silva, yaşadığı sakatlığın ciddiyetinin ne boyutta olduğunu öğrenmeyi bekleyeceği Real Madrid'e dönecek.

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Bernardo Silva'nın yokluğu, Portekizli oyuncuyu Real Madrid'in orta sahasında vazgeçilmez bir unsur olarak gören teknik direktör Jose Mourinho için yeni bir aksilik anlamına geliyor.

Eski Manchester City oyuncusu, teknik direktörün Barcelona ile oynanan ve Real Madrid'in 2-1 kazanmasıyla sona eren El Clasico mücadelesinde uyguladığı planın başarılı olmasının ardından ilk on bir içindeki yerini garantilemeyi başarmıştı.

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Bernardo Silva'nın, Aurelien Tchouameni ile birlikte çift pivot pozisyonunda yer alması, Kraliyet Takımı'nın Barcelona'nın derinlemesine yarattığı tehlikeyi azaltmasına, hatlar arasındaki boşlukları kapatmasına ve baskının şiddetini artırmasına katkı sağladı; bu da teknik direktör Hansi Flick'in oyuncularının top çevirmesini zorlaştırdı.

Plan istenen sonuçları verdi ve Mourinho ona güvenmeye devam etmeye karar verdi. Bernardo Silva, El Clasico'nun ardından oynanan ve hepsi Kraliyet Takımı'nın galibiyetiyle biten üç maçta ilk on birde yer aldı.

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Böylece Real Madrid galibiyetlerde tam puanı elde etti ve İspanya La Liga ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8 galibiyetlik bir seriyle milli ara dönemine ulaştı.

Gerçek şu ki Bernardo Silva, mevcut milli ara döneminde Real Madrid'in orta sahasında endişe yaratan tek unsur değil; zira Aurelien Tchouameni de fiziksel bir sorun yaşadı. Oyuncu, geçtiğimiz salı günü sağ addüktör kasında hissettiği ağrılar nedeniyle antrenmanları tamamlayamayınca Fransa Milli Takımı kampından ayrılmak zorunda kaldı. Söz konusu bölge, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası sırasında da ona sorun yaşatmıştı.

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Böylece Mourinho, orta sahasına denge ve sağlamlık kazandıran iki unsurun da milli takım kamplarından fiziksel sorunlarla dönmesiyle karşı karşıya kaldı.

Sport haberini şöyle noktaladı: "Bu durum, Real Madrid'in son dönemde sergilediği iyi düzeyin sırlarından biri olarak Bernardo Silva ve Tchouameni ikilisini bulan Portekizli teknik direktör için çifte darbe anlamına geliyor. Ancak o artık mücadelelerin yeniden başlamasından önce oyuncuların fiziksel durumundaki gelişmeleri bekliyor."