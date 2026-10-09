Premier Lig takımı Everton için dış yatırım arayışı çerçevesinde, Friedkin Group kulübü tamamen satmaya hazır olduğunu gösterdi.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, Everton'ın Amerikalı sahibi eylül ayında kulüp bünyesinde yeni yatırımlar arıyordu. Fikir, azınlık hissesinin satışı yoluyla kulübü ileriye taşımaya yardımcı olabilecek stratejik yatırımcılar bulmaktan ibaretti. Ancak ilişkileri korumak amacıyla kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuşan konuya yakın kaynaklar, grubun elinde bulunan çoğunluk hissesinin satışının da şu anda değerlendirmeye açık hale geldiğini doğruladı.

Kaynaklar, Friedkin Group'un, yeni sahibin kulübü bir sonraki seviyeye taşıyacak doğru kişi ya da grup olduğuna ikna olmadıkça Everton üzerindeki tam kontrolün satışına onay vermeyeceğini açıkladı.

Merkezi Houston şehrinde bulunan grup, bu niteliklere sahip bir sahip ortaya çıkana kadar kulübü elinde tutmaktan ve mümkün olan en uzun süre boyunca ona destek olmaktan son derece memnun olduğunu vurguladı.

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Everton'ı satma konusundaki açıklığına ve kulübün mülkiyetinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçmiş olmasına rağmen, Friedkin Group kulüpte istikrarı sağlamaktan ve onu alıcılar için cazip kılan bir konuma getirmekten gurur duyuyor; devralındığı dönemde ise durum böyle değildi.

Friedkin Group, Everton'ı Birleşik Krallık'taki yatırım kolu Roundhouse Capital aracılığıyla aralık 2024'te satın almış ve Farhad Moshiri'nin sahip olduğu yüzde 94'lük hisseyi devralmıştı.

Bu devralma süreci, önceki sahip Moshiri yönetiminde Everton'ın karşılaştığı büyük mali zorluklar, potansiyel yatırımcılar olan 777 grubu, MSP Sports Capital ve Kam grubuyla yürütülen görüşmelerin çökmesi gibi gelişmelerin gölgesinde, kulüp içindeki uzun süreli bir sürece ve yıllarca süren belirsizliğe son verdi.

Friedkin Group'un devralma sonrası ilk adımları, Everton'ı daha istikrarlı bir konuma getirmekti; bu, kulübün yüksek faizli borçlarının büyük kısmının yeniden yapılandırılması ve yeni stadyumları Hill Dickinson'ın teminat gösterilmesiyle daha düşük faizli kredilerin onaylanması yoluyla gerçekleşti. Grup ayrıca Roundhouse'a yatırım çekmeyi de başardı; geçen yıl eski Dallas Mavericks antrenörü Jason Kidd ve Amerikalı milyarder Christopher Sarofim azınlık hisseleri devraldı.









Friedkin Group'un Everton'da yatırım arayışına girdiğine dair ilk haberler, kulübün yaz transfer döneminin zor ve geniş çapta eleştirilen bir şekilde sona ermesinin ardından geldi.

Everton yaz döneminde 100 milyon sterlin değerinde yetenek sattı ve transfer piyasasında yaklaşık 25 milyon sterlin kâr elde etti.

Lyon'dan 5 milyon euro karşılığında gelen sağ bek Ainsley Maitland-Niles, Monaco ve ABD erkek milli takımı forveti Folarin Balogun'un 45 milyon sterlin karşılığında transferinin son anlarda çökmesinin ardından, transfer döneminin son gününde kulübün tek takviyesi oldu; forvet oyuncusu transferi tamamlamaktan vazgeçmişti.

Taraftarlar ayrıca, akademi mezunu Harrison Armstrong'un Nottingham Forest'a 40 milyon sterlin karşılığında satılmasına yönelik olası transfere de tepki gösterdi; bunun üzerine Everton nihayetinde, orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek üzere seyahat etmeden önce transferden çekilme kararı aldı.

Everton'ın yanı sıra Friedkin Group, İtalya'nın Roma kulübüne ve Fransa'nın Cannes kulübüne de sahip; ayrıca şu anda merkezi Houston'da bulunacak, tahmini değeri yaklaşık 3,5 milyar dolar olan yeni bir Ulusal Hokey Ligi takımını hayata geçirmek için çalışıyor.