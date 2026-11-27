Alman ekibi Bayern Münih, bugün cuma akşamı oyuncusu Jamal Musiala ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Bayern Münih, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Musiala'nın sağ arka uyluk kasında kas sakatlığı yaşadığını duyurdu.

Bavyera ekibi şu ifadelere yer verdi: "Sağlık ekibi, Jamal Musiala'nın sağ arka uyluk kasında kas sakatlığı yaşadığını doğruladı. Oyuncu bir sonraki duyuruya kadar sahalardan uzak kalacak."

Yayın kuruluşu "tz", Musiala'nın alışılmış seviyesine dönüş yolunda yeni ve acı bir aksiliğe katlanmak zorunda kalacağını doğruladı.

Musiala, geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynanan maçta yaklaşık 20 dakika süre aldığı sırada yeni bir sakatlık yaşadı.

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Oyuncunun bugün cuma günü geçtiği sağlık kontrollerinin ardından endişeler doğrulandı. Absolut Bayern'in edindiği bilgilere göre Musiala, sol uyluğunda yeniden kas lifi yırtığı yaşadı. Bayern Münih de teşhisi doğruladı.

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Musiala, geçen pazartesi aynı bölgede bazı ağrılar hissetmişti. Fiziksel ve teknik seviyesini yeniden yakalamak için takım arkadaşlarıyla antrenman sahasında çalışmaya devam etmek yerine yetenekli oyun kurucu, bir kez daha rehabilitasyon programına dönmek zorunda kalacak. Böylece ancak gelecek yılın başında maçlarda forma giymeye hazır olacak.

Bu sakatlık, kariyerinin son derece zor bir döneminden geçen Musiala için yeni ve ağır bir darbe. 23 yaşındaki oyuncu, aynı sakatlık nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kalmıştı.

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Musiala, geçen cuma Bundesliga'da Köln ile 1-1 berabere biten maçta sahalara dönmüştü. Maç hissini ve oyun ritmini yeniden kazanması için kısa sürelerle kademeli olarak forma şansı bulması planlanıyordu. Ancak vücudu bir kez daha dönüş planlarının önünde engel oldu.

Yeni aksiliğin kulüp içinde pek çok soruyu gündeme getirmesi bekleniyor. Oyuncunun kasları neden hâlâ maçlardaki fiziksel yüke dayanamıyor? Bir sonraki dönüşünde yeni bir sakatlık yaşaması nasıl önlenebilir? Yoksa omuzlarına yüklenen büyük baskı kaldırabileceğinden fazla mıydı?

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Yeni sakatlık, Musiala'nın geleceği ve performansıyla ilgili son tartışmalar nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Denetim kurulu üyeleri Karl-Heinz Rummenigge ve Uli Hoeneß, oyuncunun eskiden sergilediği seviyeye dönebileceği konusundaki şüphelerini açıkça dile getirmişti.

Ayrıca yıllık 25 milyon euroya ulaşan maaşının düşürülmesi konusu da gündeme geldi. Oyuncunun sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Kulübün CEO'su Jan-Christian Dreesen de daha ılımlı bir dille olsa da benzer bir tavır sergiledi.

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Yeni gelişmeler, Bayern Münih'in Belçikalı teknik direktörü Vincent Kompany için de ağır bir darbe.

Takımın hücum hattında yaşadığı eksiklikler göz önüne alındığında, Jamal Musiala'nın iyi bir fiziksel durumda olması Belçikalı teknik adam için büyük bir katkı sağlayacaktı.

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Ancak Kompany şimdi hücum oyuncusundan bir kez daha yoksun kalmak zorunda kalacak. Yarın cumartesi oynanacak Hamburg maçında ayrıca ayak bileği bağlarındaki sakatlık nedeniyle Harry Kane, ayak bileği bağlarındaki sakatlık nedeniyle Ismael Saibari, uyluk sakatlığı nedeniyle Serge Gnabry ve ayağındaki darbe nedeniyle Michael Olise de forma giyemeyecek.