Real Betis karşısında dönüş yapan Brezilyalı Raphinha olmadan, Barcelona'da gol yükü her zamankinden daha kolektif hale geldi. Rodri bu konuda şunları söyledi: "Hepimiz önemliyiz. 50 ya da 60 gol atabilecek bir oyuncumuz yok."

Robert Lewandowski, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un geçen yaz takımdan ayrılması, özellikle santrfor pozisyonunu doldurması beklenen Julian Alvarez transferinin sonuçsuz kalmasıyla birlikte, Barcelona'nın gol üretimi konusunda endişelere yol açmıştı.

Söz konusu üçlü geçen sezon 54 gol kaydetmişti. Kulüp, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus ile anlaşma sağlamasına rağmen, Katalan "Sport" gazetesine göre takımın hücum üretimine dair soru işaretleri devam ediyordu.

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Ancak Hansi Flick'in takımı bu sezon ilk 11 maçında, 9'u La Liga'da ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere, maç başına 4,3 gol ortalamasıyla 48 gol atınca şüpheler hızla ortadan kalktı.

Bu dikkat çekici üretim, takımın kaptanı ve 14 golle ilk sırada yer alan golcüsü Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle milli araların ardından gelen iki maçta forma giyememesine rağmen geldi; Brezilyalı, Real Betis karşısındaki dönüşünde yalnızca 20 dakika sahada kaldı.

Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunda veya ilk 11'de başlamadığı maçlarda, Barcelona'da gol kaydeden oyuncu sayısı arttı.

Bu sezon ağları havalandıran 13 farklı oyuncudan 5'i, son üç maçta, milli aranın ardından ilk gollerini attı: iki gol kaydeden Anthony Gordon'un yanı sıra Dani Olmo, Jules Kounde, Rodri ve Eric Garcia.

Barcelona oyuncuları, bu sezon rekabetin gol sorumluluğunun tüm takıma dağıtılmasını gerektirdiğinin farkında görünüyor.

Bu sezon forma giyen oyuncular arasında Gerard Martin, Pau Cubarsi, Marc Bernal, Andreas Christensen ve Gavi hâlâ golsüz. Aynı durum, şu ana kadar yalnızca 12 dakika sahada kalan Hamza Abdelkerim ve Alejandro Balde ile henüz forma giymeyen Brian Farinas ve Frenkie de Jong için de geçerli.

Raphinha'nın dışında, geçen sezon 24 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olan Lamine Yamal öne çıkıyor.

Genç oyuncu 9 gol atıp 10 asist yaparak dikkat çeken performansını sürdürüyor; böylece gol ve asistte çift haneli rakamlara yaklaşıyor ve 26 Ekim'de yapılacak Ballon d'Or töreni öncesinde dünyanın en iyi futbolcuları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.



