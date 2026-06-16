Beklenen maç öncesinde Cezayir ve Arjantin taraftarları arasında çatışmalar yaşandı

Gözler, 17 Haziran Çarşamba günü Cezayir milli takımının Arjantin milli takımıyla karşılaşacağı ABD'nin Kansas City stadyumuna çevrilmiş durumda. 2026 Dünya Kupası'nın 10. Grubu'nda liderlik mücadelesinin yaşanacağı bu maç, Cezayir içinde ve dışında milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor.

Spor sayfasında "Yeşiller dünya şampiyonlarıyla karşı karşıya" başlığını taşıyan Cezayir gazetesi "El Vatan"a göre, Cezayir sokakları maç öncesinde eşi görülmemiş bir coşku yaşıyor. Fransız "L'Équipe" gazetesi ise bu karşılaşmayı, 2014'ten bu yana Dünya Kupası'na ilk kez katılan teknik direktör Vladimir Petković'in karşı karşıya olduğu büyük zorluğa atıfta bulunarak, Cezayir futbolunun "altın çağının sonu" olarak nitelendirdi.

Maç, 73 bin seyirci kapasiteli modern bir stadyumda, Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönetiminde, 23 ile 29 derece arasında değişen sıcak bir havada oynanacak.

Kansas City ve komşu Lawrence şehirleri, ulusal bayraklar ve renklerle sokakları dolduran Cezayirli taraftarların yoğun akınına sahne oldu; bu manzara, karşılaşmaya yönelik beklentinin büyüklüğünü yansıtıyor.

Buna karşılık, New York'taki Times Meydanı'nda Cezayirli ve Arjantinli taraftarlar arasında sınırlı çatışmalar yaşandı. Kutlama toplantıları kavgaya dönüşünce, polisi müdahale etmek zorunda kaldı.

Yerel medya, beklenen karşılaşma öncesinde sportmenlik ruhunu korumanın önemine işaret ederek, "gerçek savaşın sokaklarda değil, sahada oynanması" çağrısında bulundu.