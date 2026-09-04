Nassr'ın kanat oyuncusu Senegalli Sadio Mane, cumartesi akşamı oynanacak beklenen Ittihad karşılaşmasına, takımının üç puanı toplama hedefinin yanı sıra kişisel bir hırsla çıkacak. Zira Mane, klasiko maçlarının gol krallığı listesinde "El-Amid"in en önemli efsanelerinden birine eşitlenmeye yalnızca iki gol uzaklıkta.

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Mane şu anda Nassr ile Ittihad karşılaşmalarında 6 gole sahip olup, bu golle klasikonun tarihi gol kralları listesinde beşinci sırada yer alıyor. Yarınki maçta iki gol atarak hanesindeki gol sayısını 8'e çıkarması ve dördüncü sıradaki Brezilyalı Romarinho'ya eşitlenmesi gerekiyor.

Mane'nin bu karşılaşmadaki rakamları özel bir önem taşıyor; çünkü Senegalli, büyük maçlarda öne çıkma becerisini birden fazla kez kanıtladı. Nassr'ın forveti, klasiko gol krallığının zirvesine daha çok yaklaşmak için Ittihad savunması karşısında önüne çıkacak fırsatları değerlendirmeyi umuyor.

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Ittihad karşısında iki gol atmak Mane'ye yalnızca büyük bir moral desteği vermekle kalmayacak, aynı zamanda onu modern çağda "El-Amid" ile hücum tarihi yazan en önemli isimlerden biri olan Romarinho'nun yanına yerleştirecek. Bu, Senegalli yıldızın Suudi futbolundaki yeni bir başarısı olacak.

Bu hedef Mane için mümkün görünüyor; özellikle Nassr'ın sahip olduğu hücum gücü ve ona fırsat yaratabilecek isimlerin varlığı göz önüne alındığında. Bu da Senegalli kanat oyuncusunu, gol hanesini artırmak ve bu karşılaşmanın tarihindeki en golcü oyuncular listesine katılmak için gerçek bir fırsatın önüne koyuyor.