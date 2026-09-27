Beklenen dönüş: De Jong El Clasico'ya yetişecek mi?

Frenkie de Jong, Barcelona ile takım antrenmanlarına dönmeye yaklaşıyor. Oyuncunun 5 Ekim'de milli takıma çağrılmayan futbolcularla çalışmaya başlaması ve 8 Ekim'de de milli oyuncuların bulunduğu gruba katılması bekleniyor.

Sezona tam gaz başlayan Hansi Flick'in ekibini ve Barcelona'yı bekleyen yoğun fikstürle birlikte de Jong'un, teknik direktörden maçlara dönmesi için yeşil ışığı almadan önce rekabetçi ritmini yeniden kazanması ve gerekli fiziksel gücü edinmesi gerekecek.

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29 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu, sağ dizindeki iç yan bağ yırtığını tedavi etmek için tercih ettiği konservatif tedavinin son aşamasına giriyor. Bu sakatlık, kendisinin Dünya Kupası sırasında yaşadığı bir sakatlıktı.

Ancak bundan bir hafta sonra takım arkadaşlarıyla antrenmanlara dönmesi, maçlara katılmasının yakınlaştığı anlamına gelmiyor; aksine beklenen tam tersi. Flick, dönüşü için zamanın uygun olduğunu görmeden önce, herhangi bir ağrı ortaya çıkmaması ve nüksetme yaşanmaması şartıyla, iki ya da üç haftalık ek bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyması doğal.

Ayrıca Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre, Barcelona'yı bekleyen önemli maçların art arda gelmesi, de Jong'a takım arkadaşlarıyla uzun süre ve yüksek tempoda antrenman yapması için fazla alan bırakmıyor; bu da dönüşünün zamanlamasını etkileyebilir.

El Clasico'daki durumu

De Jong'un Barcelona'da bireysel çalışmalarına devam etmesi, ardından takımın Şampiyonlar Ligi kapsamında İstanbul'da Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmadan dönmesinin ardından, 15 Ekim Perşembe günü takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başlaması mantıklı görünüyor.

Barça, bu sezonun ilk El Clasico'sunu 25 Ekim Pazar günü Real Madrid'e karşı oynayacak. Katalan ekibinin teknik heyeti, de Jong'un Real Madrid karşılaşmasından önce forma giymesinin zor göründüğü görüşünde. "Mundo Deportivo"ya göre, isminin maç kadrosuna dahil edilmesi mümkün olabilir; ancak bir oyuncunun sakatlığı teknik direktörü ona başvurmaya itmediği sürece, fiilen sahaya çıkması belirsizliğini koruyor.

1 Kasım'daki Alaves karşılaşması, de Jong'un maçlara dönüşü için daha gerçekçi bir tarih olarak öne çıkıyor. Zira bu karşılaşma ile Real Madrid maçı arasında tam bir hafta bulunuyor ve bu süre zarfında başka bir karşılaşma yok. Bu da Hollandalı oyuncuya, ritmini kesebilecek bir seyahat ya da toparlanma seansı olmaksızın, takım arkadaşlarıyla her gün antrenman yapma fırsatı tanıyor.



