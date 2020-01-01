Bekir Yılmaz: Blagojevic ve Osmanlıspor'dan özür dilerim

Osmanlıspor maçında Blagojevic'e yapmış olduğu hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve kadro dışı bırakılan Giresunsporlu Bekir Yılmaz özür diledi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında verilen her karara saygı duyduğunu belirtti.

Geçen hafta yaşanan durumun görüntü itibarıyla hoş olmadığını kabul ettiğini ifade eden Yılmaz, anlık gelişen ve istemeden yaptığı bir hareket olduğunu vurguladı.

Yılmaz, pozisyondaki ilk amacının rakibin önüne kayarak topu kazanmak, kazanamadığı takdirde de atağı durdurmak olduğunu belirterek, "Ancak tam o anda rakip takım oyuncusu hızlandığı için geride kaldım ve sıçramış bulundum. Anlık bir şekilde atağı kesmek isteğimden dolayı da yanlış bir kararla, olmasını istemediğim ve üzüldüğüm bir pozisyon yaşandı. Fakat niyetimin asla zarar vermek olmadığını bilmenizi isterim. Ayağımı da ona zarar vereceğini anlayıp, yanlış kararımdan dönmeye çalıştığım için kırdım ve çektim." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jovan Blagojevic'e niyetini anlatıp, kendisinden özür dilediğini aktaran Yılmaz, "O da bir şey hissetmediğini ve zarar görmediğini söyledi. Daha sonrasında ise anlaşıp sarıldık. Ben tekrardan önce Jovan Blagojevic arkadaşımdan ve değerli kulübümüz 'dan bu talihsiz olay için, çok üzgün olduğumu söyleyip, özür dilerim." değerlendirmesinde bulundu.