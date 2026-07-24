Faslı orta saha oyuncusu Bilal Nadir, bonservissiz bir transferle Olympique Marsilya'dan Alman ekibi Hamburg'un kadrosuna katıldı.

Bilal Nadir, forvet Patson Daka'nın kadroya katılmasının ardından Hamburg'un bu yazki ikinci transferi oldu.

Hamburg, X platformundaki resmi hesabı üzerinden Faslı oyuncuya hoş geldin diyerek şunları söyledi: "Faslı orta saha oyuncusu, bonservissiz bir transferle Marsilya'dan takımımıza katılıyor ve uzun süreli bir sözleşmeye imza attı."

Hamburg'un internet sitesi, Faslı oyuncunun takımın Avusturya'daki kampına katılmadan önce sağlık kontrollerini başarıyla geçtiğini, sözleşmesini kulüp yöneticilerinin huzurunda imzaladığını ve 4 numaralı formayı giyeceğini aktardı.

Oyuncu, imzasının ardından şunları söyledi: "Hamburg oyuncusu olmaktan çok mutluyum, kulübün taraftarlarıyla buluşmak ve bu şehir için oynamak için sabırsızlanıyorum."

Hamburg sportif yönetim kurulu üyesi Kathleen Krüger ise şunları belirtti: "Bilal çok yönlü bir oyuncu ve orta sahada birçok rolü üstlenebiliyor. Kadromuza katılması bize daha fazla esneklik kazandırıyor, ayrıca sakin bir kişiliğe sahip ve oyun anlayışımıza ve değerlerimize uyum sağlıyor."

Sportif direktör Claus Costa ise 1,86 metre boyundaki sol ayaklı oyuncunun yüksek teknik ve taktiksel kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Bilal Nadir, 28 Kasım 2003 tarihinde Fransa'nın Nice şehrinde doğdu ve 2021 yazında Marsilya'ya transfer olmadan önce Nice akademisinde yetişti.

2023 yılında A takıma yükselmesinin ardından Marsilya formasıyla 53 resmi maça çıktı, bu maçlarda 2 gol atıp 5 asist yaptı; ayrıca 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi.

Uluslararası düzeyde ise Nadir, Mart 2025'te Fas Millî Takımı'na çağrılmış ancak şimdiye kadar herhangi bir uluslararası maçta forma giymemişti. Daha önce Fas 23 Yaş Altı Millî Takımı'nı ve çeşitli Fransa alt yaş kategorisi millî takımlarını temsil etmişti.