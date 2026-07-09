Bedelsiz transfer… Cezayirli yıldız Suudi Arabistan’a transfer oldu

Cezayirli yıldız Yacine Brahimi, Suudi Arabistan’ın Roshen Profesyonel Ligi’nde forma giymeye hazırlanıyor.

36 yaşındaki Brahimi, Katar'ın Al-Gharafa kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, bu yaz transfer döneminde serbest oyuncu statüsüne geçti.

"Al-Riyadiya" gazetesine göre, Abha kulübü Brahim'i bir sezonluk sözleşmeyle kadrosuna katmayı başardı.

Abha, geçen sezon Yello Birinci Lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Suudi Arabistan Roshen Profesyonel Ligi'nde yeniden boy göstermeye hazırlanıyor.

"El Şark El Awsat" gazetesi ise Cezayirli kaynaklara dayanarak, Abha'nın Brahimi'yi kadrosuna katmak için İspanyol takımı Malaga ile kıyasıya bir rekabet içinde olduğunu belirtmişti.

Gazete, Abha yönetiminin transferi kendi lehine sonuçlandırmak için Cezayirli yıldıza cazip bir teklif sunduğunu belirtti.

Abha, daha önce Portekiz’in Porto ve İspanya’nın Granada takımlarında forma giymiş, Fransa’da da birçok deneyime sahip olan ve Katar’da Al-Rayyan ile Al-Gharafa takımlarında oynamış Brahimi’nin tecrübesinden yararlanmayı hedefliyor.