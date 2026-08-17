Bunu İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo bildirdi. Buna göre bek oyuncusu, muhtemelen Portekizlinin net mesajları ve yoğun baskısının ardından kulübü Al-Hilal ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Daha önce Cancelo'nun Katalanlara sekiz ila on milyon euro bonservis bedeline mal olacağı düşünülüyordu.

Cancelo pazartesi öğleden sonra Barselona'ya geldi ve gazetecilere Al-Hilal'e net bir mesaj verdiğini doğruladı. Muhabirlere, "Ya buraya gelirim ya da bir yıl boyunca oynamam ve maaşımı alırım" dedi. Ardından memnun bir şekilde, "Sonunda oldu. Olmak istediğim yerdeyim" diye ekledi.

Habere göre Joao Cancelo, Barca'da 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacak. Oyuncu daha önce 2023/24 sezonunda ve geçen sezonun ikinci yarısında Katalanlara kiralanmıştı. Şimdi Barcelona'ya bir kez daha dönüyor; kendisinin de bir kez daha doğruladığı gibi bu, zorlu geçen görüşmelerin ardından gelen mutlu son oldu: "Çok mutluyum, bunu zaten bekliyordum ve işlerin daha kolay sonuçlanacağını düşünmüştüm" dedi. Mali açıdan hâlâ sıkıntılı durumda olan Barca için bonservissiz transfer, zorlu zamanlarda iyi bir haber.

Al-Hilal, 2024'te Portekizliyi Manchester City'den transfer etmek için 25 milyon euro ödemişti; Cancelo'nun burada teknik direktör Pep Guardiola ile çok da iyi bir ilişkisi yoktu. Cancelo, 2022/23 sezonunda da yarım yıl boyunca Bayern Münih forması giydi, ancak kulüp o dönemki 50 milyon euroluk piyasa değeri nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmadı.