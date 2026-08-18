Barcelona, 26 yaşındaki Fransız pivot Yoan Makoundou'yu kadrosuna katmaya yaklaştı. Böylece oyuncu, transferinin bir yıl önce suya düşmesinin ardından Katalan kulübünün planlarına yeniden döndü. İki tarafın nihai bir anlaşmaya varmaya yaklaştığına dair güçlü sinyaller mevcut.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Barcelona ile Makoundou arasındaki müzakereler ileri aşamalara ulaştı ve anlaşma son aşamalarına geldi. Bu transferle Fransız oyuncu, kulübün mevcut transfer döneminde kadrosuna kattığı onuncu isim olabilir.

Barcelona geçen yaz Makoundou'yu kadrosuna katmaya yaklaşmıştı. Kulüp, ön hattı Willy Hernangómez ve Jan Vesely'nin yanına takviye etme planları kapsamında oyuncuyu listesine almıştı; ancak Monaco'nun oyuncuyu elinde tutmaya ve Vassilis Spanoulis yönetiminde ona güvenmeye karar vermesinin ardından transfer son anda tamamlanamadı.

Makoundou önceki iki sezonu Buducnost ve Türk Telekom'a kiralık olarak geçirmiş, ardından geçtiğimiz mart ayında Monaco'dan ayrılarak Çin'in Fujian Sturgeons takımına transfer olmuştu. Burada dikkat çeken performanslar sergileyerek maç başına ortalama 15,2 sayı ve 6,2 ribaunt kaydetti.

Çin'deki deneyiminin sona ermesinin ardından Fransız oyuncu, sezon sonuna kadar geçerli kısa süreli bir sözleşmeyle Monaco'ya geri döndü ve sözleşmesinin bitmesiyle serbest oyuncu konumuna geldi. Bu durum, pivot pozisyonunda kadrosunu tamamlamak için yeni bir takviye arayan Barcelona'nın planlarına adını yeniden güçlü bir şekilde soktu. Kulübün seçenekleri arasında Jabari Parker (Josh) ve Oleksiy Palyesorovsky gibi isimler de bulunuyor.

Barcelona yönetimi, basketbol takımının maaş harcama tavanının önümüzdeki sezon yaklaşık 36 milyon avroya yükselmesinin ardından transferi tamamlamak için manevra alanına sahip. Bu rakam geçen sezon 28,5 milyondu ve bu durum kulübe transfer piyasasındaki hamlelerini tamamlaması için ek bir marj sağlıyor.