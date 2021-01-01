Beckham transfer politikasını açıkladı: Messi ve Ronaldo...

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, kulübün transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu

ABD Ligi MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi İngiliz efsane futbolcu David Beckham, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları takıma getirmek istediklerini açıkladı.

Teknik direktör olarak, Manchester United'da beraber forma giydiği Phil Neville'ı takımın başına getiren Beckham yaptığı açıklamada; "Burası her oyuncuyu çekebilecek özelliklere sahip bir kulüp.. Altyapımızı baştan inşa ettik. Şimdi ise hedefimiz, yaşayan ve nefes alan futbolcuları buraya çekmek" ifadelerini kullandı.

Blaise Matuidi ve Gonzalo Higuain gibi Avrupa kariyeri olan yıldızları da takıma kattıklarını belirten Beckham, Ronaldo ve Messi seviyesinde yıldız transferi istediklerini de belirterek; "Onlar son 15 yılın en iyileri... Messi ve Ronaldo tipi oyuncuları kulübe getirmek istiyoruz.

Taraftarlarımız da böyle oyuncular istiyorlar. Sir Alex Ferguson gibi her zaman doğru oyuncu transferi yapmak istiyorum" dedi.

Inter Maimi takımı MLS'teki ilk sezonunu 10. sırada tamamladı.