Beckham, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor

Inter Miami'nin kurucu başkanı David Beckham'ın Galatasaray'ın 33 yaşındaki yıldızı Radamel Falcao'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

2020 itibarıyla 'te mücadele etmeye başlayacak olan Miami'de kurucu başkan David Beckham, transfer çalışmalarına başladı.

AS'ın haberine göre, takımını cazibe merkezi haline getirmek isteyen Beckham; Radamel Falcao, Wayne Rooney, James Rodriguez ve Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istiyor.

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Teknik direktörlüğe dev isimler

David Beckham, teknik direktörlük için de dev isimleri listesine aldı.

David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso, Inter Miami için adı geçen isimlerden bazıları olarak öne çıktı.