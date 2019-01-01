Beckham, Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor
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Vedat Yangın
2020 itibarıyla MLS'te mücadele etmeye başlayacak olan Inter Miami'de kurucu başkan David Beckham, transfer çalışmalarına başladı.
AS'ın haberine göre, takımını cazibe merkezi haline getirmek isteyen Beckham; Radamel Falcao, Wayne Rooney, James Rodriguez ve Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktörlüğe dev isimler
David Beckham, teknik direktörlük için de dev isimleri listesine aldı.
David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso, Inter Miami için adı geçen isimlerden bazıları olarak öne çıktı.