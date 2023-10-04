Beckham, Alex Ferguson'un kendisine neden krampon fırlattığını açıkladı

David Beckham, Sir Alex Ferguson ile Manchester United zamanlarında yaşadığı gerilimin nedenini açıkladı.

Beckham, Ferguson'a kötü bir kelime kullanmış

Ferguson tepkisini kramponla göstermiş

Beckham gerçekleri belgeselinde açıkladı

NE OLDU? David Beckham, 2003'te Real Madrid'e gitmek için Manchester United'a veda etmeden kısa bir süre önce gazetelerde kaşı dikişli fotoğrafları yer almıştı. Dönemin Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson'un İngiliz oyuncunun kaşını yardığı iddia edilmişti.

NE SÖYLENDİ? Netflix belgeselinde bu konuya açıklık getiren David Beckham, Sir Alex Ferguson'un kendisine neden sinirlendiğini açıkladı: "Soyunma odasına girmiştik ve Ferguson çok öfkeliydi. Bunu yüzünden görebiliyordum. Onu bu şekilde gördüğünüzde yanında olmak istemezsiniz. Öfkeli bir şekilde bir şeyler söylüyordu. Ona döndüm ve 'Hayır' dedim, sonra da ağzımdan 'F**k' (S**kt*r) kelimesi çıktı. Yüzünün nasıl değiştiğini fark ettim ve o an, 'Kahretsin, gerçekten bunu söylememeliydim!' dedim." Beckham'ın basında yer alan bandajlı fotoğrafları hakkında Ferguson şunları söylüyor: "Sanırım onlar sahte. Bir dikişe bile değmeyecek bir durumdu"

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BÜYÜK RESİM: Beckham bu olaydan birkaç ay sonra Rea Madrid'e transfer oldu ancak Old Trafford'dan hiçbir zaman ayrılmak istemediğini söylüyor: "Orası benim evimdi. Ferguson ile ilişkim her zaman çok özeldi. Çok güzel anlarımız oldu ve onu hala çok seviyorum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty

Getty

BECKHAM İÇİN SIRADA NE VAR?: Beckham dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak futbola veda ederken Inter Miami ile farklı bir serüvene başladı ve şimdi Lionel Messi ile birlikte MLS ekibini zirveye taşımak istiyor.