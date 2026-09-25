Beckham 2026 Dünya Kupası'ndan büyük bir servet elde ediyor

David Beckham'ın futbol sahalarında ışıkların peşinden koşmasına artık gerek yok; çünkü yıldızlığı, emekliliğinden sonra bile milyonlar kazanmaya devam eden bir ticari imparatorluğa dönüştü. 2026 Dünya Kupası'nın dünya genelinde sahaları ve reklamları hareketlendirdiği bir dönemde, eski İngiliz yıldız bu küresel etkinlikten mali açıdan en çok yararlananlardan biri oldu.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, "The Telegraph" gazetesine dayandırarak, Beckham'ın markasının işlerinde yaşanan büyük büyüme sayesinde temettü olarak 38 milyon sterlin, yani yaklaşık 44 milyon euro kazandığını aktardı.

Bu kazancın büyük bir bölümü, markasını yöneten şirketin aralarında "McDonald's, Verizon, Pepsi ve Lay's"in de bulunduğu büyük küresel şirketlerle imzaladığı ve reklamları Dünya Kupası müsabakaları boyunca öne çıkan sözleşmelerle bağlantılı.

Beckham'ın mali sıçraması dağıtılan temettülerle sınırlı kalmadı; markasının gelirleri bu yıl içinde yüzde 20 oranında artarak 84 milyon sterline, yani yaklaşık 97 milyon euroya ulaştı.

Böylece Beckham, futbol mirasını ve küresel şöhretini devasa bir gelir kaynağına dönüştürmeyi sürdürdü ve futbolu bırakmasının milyonlarla olan yolculuğunun sonu değil, ticari başarının yeni bir aşamasının başlangıcı olduğunu kanıtladı.







