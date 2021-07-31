Becali: Olimpiu Morutan Galatasaray'da

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, ismi bir süredir Galatasaray ile anılan oyuncuları Olimpiu Morutan'ın transferinin gerçekleştiğini iddia etti.

26 Temmuz'da Steaua Bükreş'in Craiova'yı 4-1 yendiği maçın sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Bükreş ekibinin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan Galatasaray hayaline kavuşmak üzere.

Morutan'ın o maç sonrasında "Galatasaray söylentileri nereden çıktı bilmiyorum ama transfer olursam çok mutlu olurum. Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum." açıklamalarının ardından Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali de açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'dan henüz resmi bir teklif olmadığını ve Morutan'ın açıklamalarına şaşırdığını söyleyen Becali, Morutan'ın değerinin 20 milyon euro olduğunu ancak 10 milyon euro bedelle oyuncusunu satacağını söylemişti.

"Aslında oyuncu satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak gerideyiz, güçlü bir takım oluşturup büyükleri yenmek istiyoruz ancak Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım."

27 Temmuz'da Transfermarkt' ta yer alan habere göre de oyuncunun menajeri Florin Vulturar, Rumen basınına "Sizden saklamıyorum, bazı görüşmeler var. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur. Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok." şeklinde demeç vermişti.

Becali'nin açıklamaları ve 5 yıllık sözleşme iddiası

Tüm bu gelişmelerin üzerinden birkaç gün geçmişti ki bugün Gigi Becali Rumen basınına yeni bir açıklama yaptı.

"Olimpiu Morutan'ın transferi %99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı."

Nico Schira da 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, ödeme şartlarının görüşüldüğünü ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceğini söyledi.

🔜 Done Deal! Olimpiu #Morutan to #Galatasaray from #FCSB on a permanent deal. The player will sign a contract until 2026 with #GalatasaraySK and will arrive in Istanbul to have medicals in next days. Two club are finalizing the terms of payment to complete the move. #transfers https://t.co/WWaxCu8lNE — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2021

Rumen gazeteci Emanuel Roşu da geçtiğimiz günlerde Goal Türkiye 'ye yaptığı açıklamalarda Becali'nin açıklamalarını değerlendirmişti.

"Ne yapacağını kestirmek güç. Bir sonraki hareketini tahmin edemezsin, çünkü kendisi de ne yapacağını bilmiyor. Fikirleri sık sık değişiyor.”

Olimpiu Morutan hakkında da değerlendirmelerde bulunan Roşu, Morutan'ın Cicaldau'dan daha yetenkli olduğunu söylemişti.

Burak Elmas: Girişimimiz yok

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Sports Digitale'ye yaptığı açıklamada yüksek maliyeti nedeniyle Morutan için bir girişimlerinin olmadığını söylerken her iki tarafın açıklamalarındaki çelişki kafa karıştırdı.

🗣️ Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yüksek maliyetinden ötürü Olimpiu Morutan için herhangi bir transfer girişimlerinin olmadığını açıkladı.



🔗 @SportsDigitale pic.twitter.com/x8M7TtY5fc — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 31, 2021

2 sene önce Botosani'den Steaua Bükreş'e 700 bin euro bedelle gelen Olimpiu Morutan, Steaua formasoııyla 104 maça çıktı ve 44 gole doğrudan katkı sundu (14 gol, 30 asist).

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada Rumen oyuncuyu çok beğendiğini ve makul bir bedele Galatsaray'ın hayır demeyeceğini söylemişti.