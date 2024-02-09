Arda Güler'in EURO 2024 Elemeleri'nde kaydettiği jeneriklik gol, Galler'de unutulmadı.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 2024-25 sezonunda B Ligi'nin 4. grubunda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, hem EURO 2020'de hem de EURO 2024 Elemeleri'nde mücadele ettiği Galler ile yine aynı gruba düştü.

BBC'nin Galler muhabiri Chris Wathan, UEFA Uluslar Ligi kuralarının ardından Türkiye'yi ve grubu değerlendirdi.

Haberin devamı aşağıda

Ne söylendi?

Fanatik'e konuşan Galli muhabir, Türkiye hakkında şunları söyledi:

"EURO 2024'te Türkiye'yi izlemek ilginç olacak. Son Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yapabileceklerine dair bir beklenti vardı ancak Bakü'de Galler'in çok etkileyici galibiyeti de dahil olmak üzere hayal kırıklığı yaratan bir turnuva geçirdiler.

"Hakan Çalhanoğlu, Galler'i orta sahada kontrol altına almaya çalışacak. Etkili ve önemli bir oyuncu."

Arda Güler yorumu

BBC muhabiri, Arda Güler hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Galler, Samsun'da attığı golden sonra onun hakkında her şeyi biliyor! Kimse o geceden sonra Arda'yı unutmadı.

"Heyecan verici bir oyuncuya benziyor ve bazıları o geceden beri gelişimini takip ediyor. Madrid'e gittiğinden beri çok fazla maça çıkmadığını biliyorum ama umarım gelişmeye devam eder.

"Galler'de Real Madrid de çok fazla takip edildiği için Arda'nın son durumu da biliniyor. Galler'e karşı Türkiye'nin en büyük kozlarından biri olacak."