Kanal, İngiliz yorumcu için verdiği karardan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyor.

NE OLDU? BBC Genel Müdürü Tim Davie, Gary Lineker'in 'Günün Maçı' programına "isterse" geri dönebileceğini açıkladı.

Davie ayrıca, şirketin şu anda ortaya çıkan tatsız durumu çözmek için çok çalıştığını söyledi.

BBC, Lineker'in hükümetin tartışmalı göçmen politikasını sosyal medyada eleştirmesinin ardından görevine devam etmeyeceğini daha önce doğrulamıştı.

NE SÖYLEDİLER: Davie röportajında, "Benim için başarı, Gary'yi tekrar yayına alabilmek olacaktır.

"İzleyicilere söylediğim gibi, bugün onlar olmadan programı sunduğumuz için üzgünüm. Birinci sınıf spor haberlerini yeniden vereceğiz" dedi.

BÜYÜK RESİM: Lineker'in görevden alınma süreci, BBC'yi resmen büyük bir krize sürükledi.

Dolayısıyla, futbol yayınlarını fazlasıyla etkiledi. Alan Shearer ve Ian Wright da dahil olmak üzere bir dizi yorumcu, Lineker'i desteklemek için programlardan çekildiler.

Program, sunucular veya yorumcular olmadan yayımlandı ve sadece 20 dakika sürdü.

BBC ayrıca, Football Focus ve Final Score'u iptal etmek zorunda kalırken Five Live yayınlarının ciddi şekilde etkilendiği görüldü.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? BBC'nin yayınındaki kesinti, büyük olasılıkla Pazar günü de devam edecek.

'Günün Maçı' planlandığı gibi yayımlanıp yayımlanmayacağı henüz belli değil.

Kanal ayrıca, Kadınlar Süper Ligi'nde Manchester United ile Chelsea arasındaki maçı da ekranlara yansıtacak.