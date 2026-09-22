BBC'den Arteta'nın Arsenal'deki geleceğiyle ilgili büyük haber

Mikel Arteta, Arsenal’a sadık kalıyor. BBC, salı günü İspanyol teknik adamın bu sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatacağını duyurdu. Haberlere göre Arteta, son şampiyonda önemli ölçüde daha fazla kazanacak.

Arsenal yönetimi ile Arteta, birkaç aydır sözleşme uzatma konusunda görüşmeler yürütüyor. BBC, bu ayın başlarında tüm taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğunu bildirmişti.

Yeni sözleşmenin süresiyle ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak Arteta’nın yeni anlaşmayla birlikte Arsenal’daki görev süresinin en az on yıla çıkacağı belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı, Aralık 2019’da Kuzey Londra’da göreve başlamıştı.

Arteta, şu anda aldığı yıllık 13 milyon avro karşılığından çok daha fazlasını kazanacak. Ayrıca şampiyon teknik direktör için yaklaşık 7 milyon avroluk bir bonus da söz konusu.

Arteta, kısa süre önce yeni sözleşmesi hakkında net konuşmuştu. “Taraftarların bu konuda endişelenmesine gerek yok, çünkü ben burada olmak istiyorum. Son derece mutluyum ve bu insanlarla birlikte çalışabildiğim için çok minnettarım.”

Arteta, mayıs ayında Arsenal’i 2004’ten bu yana ilk lig şampiyonluğuna taşıdı. Geçen ay ise Manchester City karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle Community Shield kazanıldı. Arteta, ilk döneminde FA Cup’ı da kaldırmayı başarmıştı.

En büyük hedef ise Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olmaya devam ediyor. Arsenal geçen sezon buna çok yaklaşmıştı. Ancak finalde Paris Saint-Germain’e penaltılarla mağlup oldu.