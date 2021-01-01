BB Erzurumspor'dan üç transfer açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatif Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aatif Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'nın transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aatif Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

Söz konusu futbolculardan bir dönem forması giyen Aatif Chahechouhe, son olarak Fatih Karagümrük'te top koşturmuş, Manuel Da Costa ise 'da oynamış ve kulüpsüz kalmıştı.

Kenyalı 31 yaşındaki futbolcu Jahanna Omolo da, takımlarında forma giymişti.