BB Erzurumspor'dan üç transfer açıklaması
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AA
Kulüpten yapılan açıklamada, Aatif Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa'nın transfer edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Aatif Chahechouhe, Jahanna Omolo ve Manuel Da Costa Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" denildi.
Söz konusu futbolculardan bir dönem Fenerbahçe forması giyen Aatif Chahechouhe, son olarak Fatih Karagümrük'te top koşturmuş, Manuel Da Costa ise Trabzonspor'da oynamış ve kulüpsüz kalmıştı.
Kenyalı 31 yaşındaki futbolcu Jahanna Omolo da, Belçika takımlarında forma giymişti.