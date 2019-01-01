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BB Erzurumspor, Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı

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BB Erzurumspor, Fransız forvet Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Fransız forvet Rashad Muhammed ile prensipte anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi-beyazlı kulübün 25 yaşındaki Fransız forvet ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Rashad Muhammed'in yarın kente geleceği aktarılan açıklamada, Fransız futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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Ara transfer döneminde sessizliğini Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'u kadrosuna katarak bozan Erzurumspor, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Sarpsborg takımından getirilen Rashad Muhammed ile çözmeye çalışacak. 

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