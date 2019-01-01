Transferler
Süper Lig

BB Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."

Editörün Seçtikleri

Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı'yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

Sonraki haber:
Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı
Sonraki haber:
Dorukhan Toköz'ün Akhisarspor'a attığı gol iptal olacak mı?
Sonraki haber:
Serdar Aziz'in menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile anlaştık..."
Sonraki haber:
Tahkim Kurulu'ndan Eljif Elmas'ın cezasına indirim
Sonraki haber:
Akhisarspor - Beşiktaş maçı hakkıında karar verildi: Beşiktaş hükmen galip
Kapat