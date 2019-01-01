BB Erzurumspor, Gabriel Obertan ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Gabriel Obertan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son olarak Bulgaristan'ın Levski Sofya takımında forma giyen orta saha oyuncusu Gabriel Obertan'ın çarşamba günü Erzurum’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Obertan kariyerinde daha önce Manchester United, Newcastle United, Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giydi.

Transferde hareketli günler geçiren Erzurum temsilcisi; Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş ve Pierre Kanstrup'u renklerine bağlamış, Samuel Eduok'la da anlaşma sağlamıştı.