Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Zinedine Zidane'ın önceki teknik direktör Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinin bazı perde arkası detaylarını ortaya koydu.

Fransa Milli Takımı, yarın cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu, Zinedine Zidane'ın Horozlar'ın teknik yönetiminin başındaki ilk maçı olacak.

"L'Équipe" gazetesi, Zidane'ın kendisini sadık yardımcılarla çevrelediğini, ayrıca bizzat özenle seçtiği yeni isimleri de yanına aldığını belirtti.

Gazete, Didier Deschamps'ın ekibindeki tecrübeli teknik kadro üyelerinin çoğunun, Zidane'ın yanında kendilerine bir yer sağlamaya çalışmak amacıyla Fransa Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiğini doğruladı.

Ancak girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı; zira Zinedine Zidane, bazılarını kızdırdığının farkında olarak yeni bir ekiple çalışmayı tercih etti.

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Fransa Milli Takımı, mevcut uluslararası ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç oynayacak; Türkiye, Belçika (iki kez) ve İtalya ile karşılaşacak.