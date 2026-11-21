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Jesse Marsch'ın sert sözlerinin ardından Max Eberl'den manidar bir yanıt geldi.

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Kanada Teknik Direktörü Jesse Marsch'ın Alphonso Davies'in sakatlığı nedeniyle Bayern Münih'e yönelttiği sert sözlere yanıt verdi.

Eberl, cuma akşamı 1. FC Köln ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından "Söylediklerini duyduk ama buna yanıt vermeyeceğiz" dedi ve ekledi: "Yanıt vermememiz de bir yanıt."

Marsch, kısa süre önce Alman futbolunun rekor şampiyonunu sert sözlerle hedef almıştı. OneSoccer'a konuşan Marsch, "Bayern Münih'in Kanada millî takımını zerre kadar umursadığını düşünmüyorum. Üstelik orada bazı insanları tanıyorum ve Almanların millî takıma, özellikle de söz konusu takım Almanya millî takımı değilse, nasıl yaklaştığını biliyorum" demişti.

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RB Leipzig'in eski teknik direktörü ayrıca şunları söylemişti: "Bayern Münih'i seviyorum ama şunu bilmelerini istiyorum: Kanada'dan geliyor olmamız, ne yaptığımızı bilmediğimiz ve bir avuç aptal olduğumuz anlamına gelmez." Marsch, Kanada millî takımının "Alphonso, Bayern Münih ve ilişkiler için en iyisini" istediğini belirtmişti.

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Kanada federasyonuyla ilişkilerine dair soruya Eberl'in verdiği yanıt ise manidardı: "Bazen susmak daha iyidir." Nitekim Davies'in yine başrolde olduğu, gerilimli bir geçmiş de var.

Alphonso Davies nedeniyle Bayern Münih, Kanada'yı dava açmakla tehdit etmişti

Sol bekin geçen yılın mart ayında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı, Bayern Münih ile Kanada Futbol Federasyonu arasında büyük gerilime yol açmıştı. Münih cephesi, Davies'in CONCACAF Uluslar Ligi'nde ABD'ye karşı oynanan önemsiz üçüncülük maçında sahaya çıkarılmasına tepki göstermiş, Kanada'dan ise başlangıçta endişe verici bir durum olmadığı açıklaması gelmişti.

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Sakatlığın ciddiyeti ancak Davies'in Münih'e dönüşünde teşhis edildi. Bunun üzerine Bayern Münih yöneticisi Jan-Christian Dreesen hukuki adım atmakla bile tehdit etti . Ancak birkaç ay sonra yapılan görüşmenin ardından Bayern Münih dava açmaktan vazgeçti.

Getty Images

Alphonso Davies gerilimi yeniden alevlendi

Şimdi ise gerilim yeniden alevlenmiş görünüyor. Davies, son millî maç arasındaki karşılaşmada 600 günü aşkın sürenin ardından ilk 11'e döndükten yalnızca birkaç dakika sonra sol uyluğunun arka kısmındaki bir kas lifini yırttı ve bu nedenle yılın geri kalanında forma giyemeyebilir . Federasyonun ilk açıklamasında, biraz muğlak biçimde, "vücudun alt kısmında bir sakatlık" ifadesi kullanılmış; ardından "hafif kas zorlanması" teşhisi konmuştu.

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Davies ayrıca maçtan önce "dizime doğru, yani arka uyluk kaslarımın alt ucunda biraz ağrı" hissettiğini açıkladı. Sağlık ekibinin bunu kesinlikle hafife almadığını ve MR çektirdiğini, ancak görüntülemede herhangi bir anormalliğe rastlanmadığını söyledi.

Bayern Münih için özellikle üzücü olan bir diğer gelişme de Köln karşısında Harry Kane ve Michael Olise'nin de sakatlanmasıydı . Kane aylarca forma giyemeyecek. Ismael Saibari ve Serge Gnabry de hâlâ oynayamayacak durumda. Luis Diaz'ın ise en azından sahalara dönmesi bekleniyor.