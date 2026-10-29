DFB Kupası'nın 2. turu, yakın geçmişte Bayern Münih için sık sık bir tökezleme noktası oldu. Münih ekibi, son altı sezonun üçünde bu turda erkenden, kimi zaman da utanç verici biçimde elendi. Ancak bu kez öyle olmadı: Bayern Münih, yağışlı ve soğuk bir çarşamba akşamında, kadrodaki tüm sıkıntılara rağmen 1. FC Magdeburg'u 6-1 yenerek sonuçta rahat bir galibiyet aldı.

Münih ekibi yalnızca çok kısa bir süre endişe yaşadı: Michael Olise'nin erken gelen açılış golünün ardından Mateusz Zukowski, 15. dakikada Magdeburg adına skoru eşitledi. Yenilen golde asıl sorumluluk kaleci Jonas Urbig'de ya da şutu belirleyici biçimde saptıran Hiroki Ito'da değildi. Asıl sorumluluk, sağ tarafta Zukowski'ye hareket alanı tanıyan Jonathan Tah'taydı. Bu, maçtaki tek zayıf anı da değildi.

Bu bakımdan Tah'ın Magdeburg karşısındaki performansı, Bayern Münih'te son derece şaşırtıcı bir gelişmenin yeni halkası olarak görülebilir: Stoperdeki (geçici?) nöbet değişimi. Gözden çıkarıldığı düşünülen Min-Jae Kim, tartışmasız bir isim olan Dayot Upamecano'nun yanındaki ilk 11 oyuncusu olarak 30 yaşındaki Alman millî futbolcunun yerini giderek daha fazla alacak gibi görünüyor.

Jonathan Tah, Leipzig ve Arsenal karşısında maça yedek kulübesinde başladı

Kim, 2023'te SSC Napoli'den Münih'e 50 milyon euro karşılığında transfer olmuştu ancak ilk iki sezonunda çok fazla ağır hata yaptı. Bu nedenle Tah, 2025'te Bayer Leverkusen'den bonservis bedeli ödenmeden geldi ve o andan itibaren tüm önemli maçlarda Upamecano'nun yanında ilk 11'in değişmez ismi oldu. Kim ise yalnızca rotasyon oyuncusu olarak görev yaptı ve dolayısıyla bu yaz satılabilecek oyuncular arasında görüldü. Ancak kamuoyu önünde şikâyet etmek ya da transferini zorlamak yerine sessizce çalışmayı sürdürdü ve bir fırsat bekledi.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Teknik direktör Vincent Kompany, Asya turu sırasında yeni sezon için stoperde kesin bir sıralama olduğu görüşünü reddetmişti. Şu anda rahatsızlığı bulunan teknik direktör, o dönemde "Her şeyi bu kadar kesin bir dille söylemeyin" demişti. Nitekim Kompany, sezon başında stoperde de önceki sezona kıyasla çok daha fazla rotasyon yaptı. Kim de şu ana kadar forma giydiği maçlarda Tah'tan daha iyi bir izlenim bıraktı.

Tah, şimdiye kadarki en kötü performansını iki hafta önce Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ile 3-3 berabere kaldıkları maçta sergiledi; Kompany onu devre arasında oyundan aldı. Ardından sezonun ilk iki gerçek büyük maçı olan RB Leipzig ve Arsenal karşılaşmaları geldi. Her iki maçta da stoperde Upamecano'nun yanında Kim ilk 11'de başladı. Ancak 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, Arsenal karşısında kasık sorunları nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve o zamandan beri forma giyemedi.

Böylece Tah ilk 11'e döndü ama fırsatını değerlendiremedi. Magdeburg karşısında ikili mücadelelerde bir kez daha ağır kaldı. Mevcut durumda olduğu gibi pozisyon alışı kusursuz olmadığında, Münih ekibinin riskli oyun tarzı nedeniyle hız konusundaki eksikleri de olumsuz biçimde öne çıkıyor. Tah'ın bu Bundesliga sezonunda ulaştığı en yüksek hız 32,02 km/sa. Kim (33,5) ve Upamecano (33,41) ise bu alanda belirgin biçimde daha iyi durumda.

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Min-Jae Kim, BVB karşısında ilk 11'e dönecek mi?

Kim, Magdeburg karşısında yeniden yedek kulübesindeydi. Cumartesi günü Borussia Dortmund ile oynanacak bir sonraki büyük maçta ilk 11'e dönmesi ve salı günü Atletico Madrid karşısında da oradaki yerini koruması muhtemel.

Magdeburg maçının ardından stoperdeki yeni durum sorulan Tah, net bir yanıt vermedi. Teknik ekibin kendilerine geçen sezondan "farklı bir şey söylemediğini" belirtti. Son dönemde yedek kulübesinde oturmasına şaşırmış mıydı? "Kimin başlayacağına teknik direktör karar verir. Çok daha önemli olan, benim bununla nasıl başa çıktığım ve hazır olmam."

Tah, Bayern Münih'teki ilk sezonuna da inişli çıkışlı başlamıştı; o dönemdeki sorunları da şimdikilere benziyordu. Fark şuydu: Kompany, o dönemde ona tereddüt etmeden güvenmeye devam etti. Tah, sezonun ilk 12 maçının 11'inde ilk 11'de yer aldı, kısa süre sonra performansını büyük ölçüde yükseltti ve sezonun geri kalanının büyük bölümünde istikrarlı bir kilit oyuncu oldu.