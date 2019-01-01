Bayern'in sezon sonu planı: Pochettino

Tottehnam'da görevine son verilen teknik direktör Mauricio Pochettino için Almanya yolu göründü.

4 sezondur 'ı çalıştıran ve 19 Kasım 2019'da görevine son verilen Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'ya 'dan talip çıktı.

Teknik direktör Niko Kovac ile yolları ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Hansi Flick ile devam edeceğini açıklayan , Bild'in haberine göre sezon sonunda Pochettino'yu takımın başına getirmek istiyor.

Bayern yönetimi, geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçiminde Flick'in en azından sezon sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurmuştu. Sportif direktör Hasan Salihamidzic'in Pochettino'nun büyük bir hayranı olduğu ve geçmişte bir tanışıklıklarının olduğu belirtildi.

2014-15 sezonunda göreve geldiği Tottenham'ın başında toplam 293 resmi maça çıkan Pochettino, 160 galibiyet, 60 beraberlik ve 73 mağlubiyet aldı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşımayı da başarmış ancak 'a mağlup olmuştu.