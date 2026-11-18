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Vincent Kompany, yere yığılmasının ardından dört hafta sonra yeniden teknik direktör kulübesine dönüyor.

Bayern Münih'in teknik direktörü, cuma günü (20.30/Sky) 1. FC Köln'e karşı oynanacak iç saha maçında takımının başında olacak. Münih kulübünün yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, Abendzeitung'un bir etkinliğinde bunu doğruladı.

Dreesen, "Evet. Vincent'in keyfi oldukça yerinde, bugün bana doğru geliyordu", diyerek şunları anlattı: "Beyin zarı tahrişi tamamen iyileşti. Bir omzundan da ameliyat edildi."

Kompany, 23 Ekim'de yere yığılmış ve pazartesi günü ilk kez yeniden antrenman yaptırmıştı. Kompany, beyin zarı tahrişi nedeniyle yere yığıldığında omzunu da çıkarmıştı.

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40 yaşındaki teknik direktörün dönüşüne ilişkin işaretler daha önce de gelmişti. Bayern, çarşamba günü Kompany'nin perşembe günkü olağan maç önü basın toplantısına katılacağını doğrulamıştı.

Getty Images

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Vincent Kompany hangi maçları kaçırdı?

Kompany, geçen haftanın başında Säbener Straße'ye dönmüştü. Sakatlanan sol omzu sabit bir askıyla korunuyordu . Münih kulübünün açıklamasına göre Kompany, sakat omzu nedeniyle rehabilitasyon programını orada sürdürdü.

Kompany'nin yere yığılmasından sonraki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörü Aaron Danks yer almıştı. Kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß, kasım ayı başında "Millî maç arasından sonra yeniden kulübede olacak", demişti.

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Kompany, SC Freiburg ve Mainz 05 deplasmanlarındaki lig maçlarının yanı sıra Borussia Dortmund'a karşı oynanan kritik maçı kaçırmıştı. Ayrıca 1. FC Magdeburg'a karşı kazanılan kupa maçında ve Atletico Madrid deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında da takımın başında değildi.