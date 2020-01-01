Bayern seriyi devam ettirdi: 0-4

Hertha Berlin'i 4-0 mağlup ederek üst üste dördüncü maçını kazanan Bayern Münih, ligde ikinci sıraya kadar yükseldi.

'nın 18. haftasında , Berlin Olimpiyat Stadı'nda 'in konuğu oldu. Bayern maçtan farklı galibiyet alarak yükselişini sürdürdü.

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken gol perdesini 60. dakikada Thomas Miller açtı. 73. dakikada Lewandowski penaltıdan fileleri sarsarken 76'da Thiago Alcantara farkı üçe çıkardı. Maçta perdeyi kapatan gol ise 84'te Ivan Perisic'ten geldi.

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Bayern, sezonun ilk yarısında oldukça kötü bir performans sergileyen ve teknik direktör Niko Kovac'ın görevden alınmasına kadar giden süreçten kurtulmuş gibi gözüküyor. Alman devi üst üste aldığı 4 galibiyetle basamakları hızlıca çıktı ve 36 puanla ikinci sıraya yerleşti. Lider 'in ise 40 puanı bulunuyor.

Hertha Berlin de sezon içindeki kötü gidişatın faturasını Ante Covic'e kesmişti ve göreve Jürgen Klinsmann'ı getirmişti. Hertha'nın başında 6. maçına çıkan Klinsmann, Bayern karşısında ikinci mağlubiyetini aldı. Berlin ekibinin 19 puanı bulunuyor.

Önümüzdeki hafta Hertha Berlin 'un konuğu olacak. Bayern Münih ise Allianz Arena'da 'yle karşılaşacak.