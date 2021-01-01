Bayern Münih İngiliz oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi

Bayern Münih, İngiltere Championship ekibi Reading'in 23 yaşındaki oyuncusu Omar Richards'ı kadrosuna katıyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Bayern Münih rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Skysports'ta yer alan habere göre; Alman devi, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen 23 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu Omar Richards'ı transfer etmek üzere... Bayern Münih için sağlık kontrollerinden geçen Richards sezon bitimiyle birlikte resmi sözleşmeyi imzalayacak. Sözleşme 2025 yılına kadar geçerli olacak.

Futbola Fulham'da başlayan Richards 2013'te Reading altyapısına geçti. 2017 yılında A Takım'a yükselen oyuncu bu sezon Reading formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı.

Upamecano da gelecek yıl Bayern'de

Bayern Münih geçtiğimiz günlerde Leipzig'de forma giyen Dayot Upamecano'yu transfer ettiğini açıklamıştı. Bu transfer için Fransız oyuncunun kulübüne 42.50 milyon euro ödenecek.