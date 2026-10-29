Bayern Münih CEO’su Jan-Christian Dreesen, kanat oyuncusu Michael Olise’nin kariyeri boyunca Ballon d’Or’u kazanacağını kendinden emin bir şekilde öngördü. Fransız hücum oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol atarak Almanya’da harika bir sezon geçiriyor.

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Olise’ye en büyük ödül için destek

Bayern CEO’su Dreesen, Olise’nin gelecekte Ballon d’Or’u kazanabileceğine kamuoyu önünde desteğini açıkladı. Bu iddialı öngörü, Fransız kanat oyuncusunun bu sezona göz kamaştırıcı bir başlangıç yapmasının ardından geldi. Olise, 2024’te Allianz Arena’ya geldiğinden beri olağanüstü bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 119 maçta 54 gol ve 61 asist kaydetti. Bu rakamlara bu sezon attığı 12 gol ve yaptığı yedi asist de dahil.

Harry Kane’in yakın zamanda kazandığı bireysel ödülün ardından Bayern yöneticileri şimdiden kulübün bir sonraki dünya yıldızına odaklanmış durumda. Dreesen, Olise’nin dünya futbolunun zirvesine ulaşmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğuna kesin olarak inanıyor.

Dreesen’den iddialı Ballon d’Or öngörüsü

Bayern yönetimi, takımın hücumunun kısa sürede yarattığı etkiden açıkça memnun. Dreesen, takımının golcü forvetinin ulaşabileceği seviyeden söz ederken tereddüt etmedi. Kulübün resmî kanallarına konuşan CEO, oyuncunun potansiyeline duyduğu sarsılmaz inancı dile getirdi. Mevcut kadronun, bireysel başarı için mükemmel ortamı sağladığını düşünüyor.

Dreesen, “Michael’ın kariyeri boyunca Ballon d’Or’u kazanacağına yüzde 100 inanıyorum” dedi. “Kulübümüzde, sahada çok iyi anlaştığı takım arkadaşlarıyla birlikte parlamasına olanak tanıyan bir ortamdan yararlanıyor.”

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Bireysel başarı için mükemmel ortam

Futbolda bireysel ödüller, güçlü bir takımın desteği olmadan nadiren kazanılır. Bayern, dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroya sahip. Bu da Olise gibi patlayıcı bir kanat oyuncusuna mükemmel biçimde uyan taktiksel bir düzen yaratıyor. Fransız hücum oyuncusu ile diğer forvetler arasındaki uyum, dikkat çekici gol istatistiklerine de yansıyor. Dreesen, üst düzey bireysel performansların ardındaki sırrın bu kolektif uyum olduğunu vurguladı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Alman yönetici, “En yüksek bireysel seviyeye böyle ulaşabilirsiniz” diye ekledi. “Dünyanın en iyi oyuncusu olabilirsiniz ama size yardımcı olacak takım arkadaşlarınız yoksa bunun bir faydası olmaz.”

Bu müthiş formunu sürdürmek

Olise, Avrupa’da sezonun temposu artarken etkileyici gol atma hızını korumaya odaklanacak. Önümüzdeki yıllarda Ballon d’Or adayları arasında ciddi biçimde anılmak istiyorsa bu üretkenliğini sürdürmesi kritik önem taşıyor. Olise, son olarak Bayern’in DFB-Pokal’da Magdeburg’u 6-1 mağlup ettiği maçta da parlak bir performans sergiledi. Takımı bu cumartesi Bundesliga’daki Der Klassiker’de Borussia Dortmund’la karşılaştığında yine katkı sağlamaya çalışacak.